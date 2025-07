El judici paral·lel de Dolores Vazquez pel cas Wanninkhof

Un assassinat a Mijas, Málaga, deriva en l'acarnissament massiu per part de veïns, mitjans de comunicació i, fins i tot, familiars amb Dolores Vázquez, l'ex-parella de la mare de la noia morta. La Clàudia ens explicarà aquesta història que narra com una injustícia pot materialitzar-se en un dolor immens que no s'ha reparat de cap manera a dia d'avui.

Del relat ens sorgiran diversos dubtes: El jurat popular hauria de encarregar-se de la resolució de casos mediàtics? Quina pressió exerceixen els mitjans en la resolució d'un cas? S'hauria produit aquesta injustícia actualment? Tot això i molt més ho descobrirem a "La Brúixola d'Estiu" gràcies a la Clàudia, la nostra criminòloga de capçalera.