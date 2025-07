Què s'ha de tenir per ser socorrista?

Els socorristes treballen durant tot l'any, són necessaris durant tot l'any, però a l'estiu es fan imprescindibles. Aquest dilluns el Pau Merino ens explica la professió, el seu origen, les capacitats que s'han de tenir per ser-ho i que existeixen competicions per valorar salvaments. A banda, per conèixer amb més profunditat la feina, entrevistarem a l'Ignacio Ibáñez, socorrista i també portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Ens explicarà exactament què significa ser socorrista i l'estat de salut del sector. Ens traslladarà tots els reclams que fan a l'administració en un any en què la feina se'ls està multiplicant i els ofegaments no només a platges sinó també a rius i piscines s'han disparat respecte registres anteriors.