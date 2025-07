Koldo, Pardo de Vera y un chat que destapa una cadena de favores en plena pandemia: "Cariño mío, mándame lo de Hidalgo"

El caso Koldo suma un nuevo capítulo que apunta directamente a la antigua presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien según la investigación de la Guardia Civil mantuvo una relación de gran cercanía con el exsasesor de Jose Luis Ábalos, pieza clave dentro del entramado. Los mensajes recuperados del teléfono de Koldo no solo hablan de afecto, sino también de favores e instrucciones sobre adjudicaciones. Todo ello en plena pandemia y con nombres tan relevantes como Víctor de Aldama o Javier Hidalgo en escena.

Una relación fluida y constante

El tono de mensajes lo dice todo. "Cariño mío, mándame ‘por fa’ lo de Javier Hidalgo cuando puedas", escribió Koldo el 8 de julio de 2020, a lo que pardo de Vera respondió, "Sí, sí, en cuanto acabe aquí, lo prometo". Y Koldo cerró la conversación con un "gracias, cariño" acompañado de corazones y besos.

Estas conversaciones fueron reenviadas por el propio Koldo al empresario Víctor Aldama, como prueba de que las gestiones estaban en marcha. En ese momento, el interés era conseguir que los Hidalgo participaran en proyectos ferroviarios ligados a la liberalización del sector, aunque finalmente se los adjudicaran otros consorcios como Iryo y Ouigo.

Negocios, mascarillas y respiradores

Los mensajes comprometedores no se limitan a proyectos turísticos o trenes. En pleno estallido de la pandemia, Koldo pedía apoyo directo de emergencia. "Muy buenas, te comento. No mandan los papeles y tienen que bloquear el pedido", escribía el 26 de marzo de 2020 sobre la compra de mascarillas. Días después, insistía en conseguir contacto con Hacienda para adquirir respiradores. "Y por favor mándame el contacto para hablar con Hacienda para los respiraderos, es importante, por favor".

No eran gestiones anecdóticas. Adif acabó firmando un contrato para cinco millones de mascarillas el 22 de mayo de 2020. También se intentó intermediar en proyectos de turismo sostenible con estaciones ferroviarias abandonadas, aunque Hidalgo abandonó esa iniciativa.

La sintonía entre ambos era tal que el lenguaje cruzaba la barrea profesional. "Mañana a las 12 me voy a México ¿Te veré? ¿O no te da?", preguntaba Koldo. "¿Pero cuándo? Estoy en Irlanda hasta el sábado", contestaba ella. Cerraron cita para "el 21 o el 22". Y Koldo se despedía: "Besos, cariño. Disfruta".

Estos mensajes, también enviados a Aldama, servían para que el empresario supiera cuándo se reuniría con la entonces presidenta de Adif. La implicación del Pardo de Vera en el caso, tal que ya ha sido acusada formalmente de organización criminal, prevaricación, cocheo, malversación y tráfico de influencias.

"Bonita, te tienes que llevar bien con el ministro"

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, Pardo de Vera se desmarcó del reparto de contratos y denuncio presiones de Koldo. "Me decía: ‘Bonita, te tienes que llevar bien con el ministro’". Aseguro también que recibió un trato despectivo y una insistencia constante para acceder a información sensible. "He sido la persona más sincera sobre las actitudes y conversaciones inadecuadas de Koldo y lo único que conseguí fue que él se enterase y se mofara", lamentó ante el juez.