Alfabetitzar digitalment a la gent gran és indispensable actualment?

A Catalunya hi ha diversos centres que ofereixen des de fa anys cursos i formacions que introdueixen la tecnologia als sectors de la societat que tenen més dificultats per accedir-hi. Un d'ells, sense dubte, és la gent gran. Des de la Generalitat, fa uns mesos que s'ha impulsat el programa "Més digital" que ofereix 9.000 cursos gratuïts d'alfabetització digital.

Sandra Ruiz, responsable de la iniciativa, diu que l'objectiu principal d'aquesta és "combatre la bretxa digital". Ruiz també explica que a la pandèmia "aquesta bretxa es va fer evident", ja que molta gent gran se sentia allunyada del seu entorn familiar i no podia utilitzar el mòbil per comunicar-se amb ells.

Els cursos s'estructuren per nivells i també per temàtiques d'aprenentatge perquè es treballa amb mòbils o tauletes i en cada curs "els continguts d'ensenyament varien". Ruiz també explica que la fractura digital no només se centra en l'accés en la tecnologia sinó també en saber-la utilitzar. "Tothom té un mòbil a la butxaca, però no vol dir que en facin un bon ús", diu.