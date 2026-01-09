La Generalitat i els seus socis d’investidura, Esquerra i els Comuns, tanquen files amb el nou sistema de finançament. Tant el govern com les dues formacions d’esquerres defensen que la renovació del model seria bo pels catalans. I ho diem en condicional perquè si no s’aprova al Congrés, l’acord entre els republicans i el PSOE quedaria en paper mullat. Per això, fan aquest front comú per recamar a Junts que no bloquegi aquest pacte a Madrid.
Aquest matí, el Palau de la Generalitat despertava amb el flash de les càmeres, captant l’arribada d’Oriol Junqueras i Jèssica Albiach, que s’han reunit per separat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Dues trobades carregades de simbolisme, més que de contingut, perquè l’acord sobre el nou finançament ja està tancat des d’ahir. Per a Illa, és el millor que s’hagi pogut acordar amb el govern espanyol. En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, Illa ha assegurat que el nou model representa "un punt d'inflexió" i "una oportunitat única" i ha remarcat que "posa els fonaments per a un salt qualitatiu i quantitatiu" en l'autogovern català. El president de la Generalitat ha celebrat que gràcies al nou finançament Catalunya rebria els recursos "d'acord amb la seva singularitat política, nacional i cultural".
Illa creu que això és fer política últil i vol que totes les formacions estiguin del seu costat, també Junts. Recordem que de materialitzar-se l’acord que Esquerra ha arrencat al PSOE, la Generalitat ingressaria 4.700 milions d’euros més l’any. Suposaria un gran increment respecte el pressupost actual i que el socis d’Illa, diuen, servirien per respondre les necessitat d’una Catalunya que creix en població i requereix millores en el serveis públics. Per això, Oriol Junqueras i Jéssica Albiach li demanen a Junts que voti a favor d’una renovació del sistema de finançament caducat des de fa 14 anys. El líder republicà alerta que si no triomfa, els 4.700 milions es quedaran al ministeri d'Hisenda i no arribaran a les butxaques dels calans. La presidenta de la formació morada no creu que ningú que estimi Catalunya pugui votar en contra d'aquesta millora.
Sens dubte, Catalunya surt guanyant, i així ho demostren les dades. El líder republicà ha admès que amb del PSOE han configurat un model que per si sol permet que Catalunya mantingui l’ordinalitat, però que no és un principi que es respecti en totes les comunitats. I el manté principalment perquè es basa en el criteri de la població ajustada. Per això, un 22% dels diners que es repartirien anirien cap a Catalunya, de manera que la Generalitat incrementaria en un 15% els seus recursos, per sobre de la mitjana comunitària. Part d'aquest benefici també prové d’una major recaptació de l’IRPF. Del 50 al 56%. Una mesura que s’aplicaria per igual a totes les comunitats. La realitat, però, és que aquest acord s’ha de negociar amb la resta d’autonomies al Consell de Política Fiscal i Financera, que es celebra dimecres vinent, i després s’hauria d’aprovar al Congrés. Un pas definitiu que no es podrà fer sense el suport de Junts.
Per a uns, la feina ja està feta... per d’altres, encara queda molt per fer. Dues visions sobre l’assoliment d’aquest acord que sí diferencia el govern d’Esquerra i els Comuns i que manté bloquejades les negociacions pels pressupstos catalans.
Salvador Illa afirma que han fet la feina i que han complert amb l’acord d’investidura amb Esquerra. Ara bé, això no és suficient per als republicans per seure a negociar els comptes catalans. Més enllà de la travessia política que recorrerà el nou finançament, si no el PSOE no permet a Catalunya gestionar el 100% dels impostos no hi haurà pressupostos de la Generalitat. Per la seva banda, els Comuns seguiran enrocats fins que se celebri la reunió de seguiment dels acords previs i hi hagi sancions per incomplir la llei d'habitatge.
En resum, el govern, Esquerra i els Comuns tanquen files amb un hipotètic nou finançament mentre no són capaços de crear un front comú per aprovar els pressupostos del 2026, prorrogats des de fa 3 anys.