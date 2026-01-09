“Treballs forçats”: l'obra on el privilegi de sentir es posa en qüestió

Vivim envoltats de rutines i sovint no som conscients del valor dels nostres sentits fins que els perdem. Aquesta és una de les preguntes de fons que planteja 'Treballs forçats', l’espectacle de la companyia 'Ça marche' que es pot veure al Teatre Lliure fins al 18 de gener. La peça situa al centre de l’escena una persona sorda i el seu intèrpret de llengua de signes, no com a figures jeràrquiques, sinó en un pla d’igualtat radical.
Segons el seu director, Nico Jongen, l’objectiu era “invertir el desajust” d’una societat pensada gairebé exclusivament per a persones oients. L’obra força l’espectador a experimentar dificultats comunicatives a través de subtítols que fallen i una interpretació que es va trencant. Un exercici conscient perquè el públic prengui consciència del seu propi privilegi.
La peça neix després d’anys de treball de la companyia amb la comunitat sorda, especialment a partir dels tallers on van conèixer Pepita Cedillo, protagonista de l’obra. 'Treballs forçats' no només busca visibilitzar una cultura sovint ignorada, sinó també generar espais de trobada: cada funció inclou un col·loqui obert on persones sordes i oients poden preguntar-se i escoltar-se mútuament. Un gest que, com diu Jongen, vol que el públic marxi “més obert, no més tancat”.