Aquesta setmana es compleixen quatre anys de la invasió russa a gran escala d’Ucraïna, una guerra que ha deixat milers de civils morts i ferits i milions de desplaçats, i que continua marcant el dia a dia de tota una generació. En aquest context, Sasha Molotkova, periodista ucraïnesa i professora a la Universitat Abat Oliva CEU, posa el focus en la resistència quotidiana de la població i en el cost humà d’un conflicte que, recorda, va molt més enllà dels titulars.
Molotkova explica que, si bé el primer any de la invasió a gran escala va ser el més dur psicològicament, l’últim ha estat especialment devastador en el pla físic: "L’últim any ha estat el més dur físicament, perquè no tenen aigua, no tenen llum, no tenen calefacció, físicament es troben molt pitjor". La seva família ha hagut de passar hores als refugis, sobretot de nit, en uns bombardejos que descriu com cada vegada més intensos. "Això s’ha convertit en una guerra psicològica molt més que una guerra militar", assegura, destacant la voluntat de desgastar la població civil a través del cansament i la por constants.
En l’àmbit polític, és contundent sobre les negociacions: "Estem molt lluny". Denuncia que, mentre continuïn els atacs, no es pot parlar d’una negociació real i rebutja el relat que acusa Ucraïna de no voler la pau. "Ningú d’Ucraïna vol que la guerra continuï. Som els primers interessats que s’acabi la guerra", diu Molotkova. I assenyala directament el president rus, Vladimir Putin, que diu que "és l'única persona que no vol que acabi la guerra".
La periodista també subratlla que el conflicte té una arrel històrica i identitària profunda i que la guerra és, en part, una lluita per preservar la cultura i la llengua. "Els ucraïnesos saben que no són russos", afirma. En aquest context, defensa la importància de transmetre aquest sentiment a les noves generacions: "Vull que la meva filla entengui que primer és mig ucraïnesa". Mentrestant, la població s’ha vist obligada a normalitzar allò impensable, des d’aplicacions que alerten de la trajectòria dels míssils fins a calcular quants minuts tenen abans de baixar al refugi.