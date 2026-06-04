USTEC I SECUNDÀRIA

Acord insuficient o primer pas? El debat sindical en educació

A “La Brúixola” parlem amb Andreu Navarra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, i amb Iolanda Segura, portaveu d’USTEC, per entendre per què una part aposta per tirar endavant el text mentre una altra el rebutja i manté la mobilització

Redacción

Barcelona |

El debat arriba després que els docents hagin rebutjat majoritàriament el preacord en una consulta impulsada per USTEC, CGT i la Intersindical, amb una participació alta i prop d’un 65% de vots contraris. Aquest resultat ha trencat la unitat sindical i ha activat noves mobilitzacions, amb una vaga convocada a tot Catalunya. Tot i això, Professors de Secundària ha avalat el document en una votació interna entre afiliats, on el sí s’ha imposat amb un 63%, fet que els porta a signar-lo igualment.

Des del Sindicat de Professors de Secundària defensen aquest suport com un pas necessari per començar a revertir la situació del sistema educatiu. Tot i reconèixer que el preacord no resol tots els problemes, destaquen millores en l’àmbit salarial, en les plantilles i en recursos per a la inclusió, i consideren que obre una nova fase de negociació per abordar reformes més profundes, com la reducció de ràtios o la revisió del currículum.

Per contra, USTEC manté el rebuig al text i aposta per continuar la pressió al carrer. El sindicat assumeix el resultat de la consulta i defensa que el preacord és clarament insuficient per afrontar els dèficits estructurals del sistema educatiu. En aquest sentit, reclamen reprendre les negociacions amb un marge més ampli i insisteixen en la necessitat de millores més ambicioses en recursos, inclusió i condicions laborals.

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