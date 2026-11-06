100 solars per construir 1.500 habitatges públics

La Generalitat ha signat convenis amb 58 ajuntaments per construir més de 1.500 habitatges públics en un centenar de solars municipals cedits pels consistoris en el marc del Pla 50.000. L'anunci arriba en un moment de màxima pressió sobre les administracions per la crisi d'accés a l'habitatge, a pocs dies de la vaga general convocada per entitats pel dret a l'habitatge i en un context marcat també per la proximitat de les eleccions.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha formalitzat aquest divendres la signatura dels acords amb representants municipals. Entre les poblacions que participen en aquesta nova fase hi ha Granollers, Mataró, Reus i Vic. Illa ha recordat que el març passat ja es van subscriure convenis amb una trentena d'ajuntaments per aixecar més de mig miler de pisos públics.
Durant la seva intervenció, el president ha demanat als consistoris que no es desvinculin del projecte un cop cedits els terrenys i que continuïn implicats en el desenvolupament de les promocions. La licitació per escollir els promotors dels edificis s'iniciarà abans que acabi aquest any.
Illa també ha aprofitat l'acte per fer una crida al sector financer perquè contribueixi al finançament d'habitatge assequible. Ha recordat que les administracions van donar suport als bancs durant la crisi financera del 2008 i ha defensat que ara aquestes entitats també han d'implicar-se en l'esforç per ampliar el parc residencial. El president ha reivindicat les mesures impulsades pel Govern en matèria d'habitatge i ha assegurat que ja estan començant a donar resultats.