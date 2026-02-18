Jordina Freixanet: “No podem entendre com a Torre Salses van amb catifa vermella i al comerç de proximitat els hi posen pedres al camí”

Un dels principals xocs amb l'equip de govern és el model comercial. La portaveu del grup municipal d’ERC a la Paeria, Jordina Freixanet critica l’impuls al parc comercial de Torre Salses i qüestiona la pressa en la col·locació de la primera pedra prevista pel dia 26 de febrer: “Quins interessos hi ha al darrere d’aquesta promoció ‘a lo grande’ d’un complex privat?”. Recorda que ERC ja considerava el projecte “una mala idea” el 2018 i que avui, amb el context del comerç a les ciutats mitjanes, “encara ho és més”.
La portaveu contraposa aquest model al del Pla de l’Estació, que veu com una aposta “consensuada a nivell de ciutat” per reforçar l’oferta comercial al centre i afavorir el comerç de proximitat. “No podem entendre com uns van amb catifa vermella i als altres se’ls posen totes les pedres al camí”, ha lamentat. També critica que s’hagi anunciat l’inici d’obres quan, segons la llicència, els vials han de ser simultanis amb el projecte privat: “Quina pressa hi ha?”.
Inclusió i sensellarisme: “No podem cronificar la situació”
En l’àmbit social, Freixanet admet que el model del govern no és el d’ERC i el considera “caríssim” tenint en compte que els equipaments de Balàfia i les Josefines sumarien una seixantena de places, però assegura que actuaran amb responsabilitat: “Si aquest és el model que tira endavant, tindrà el nostre suport; el que no farem és generar més conflicte”.
Recorda que a la ciutat hi ha unes 200 persones dormint al carrer i adverteix que "limitar l’atenció a episodis de fred o calor no té cap sentit si el que vols és no cronificar la pobresa". També retreu que s’hagi focalitzat el debat en la ubicació dels equipaments i no en el model global: “Quan compromets un barri quan en el seu moment va ser Pardinyes, dient que no hi haurà cap equipament d’aquest tipus, generes greuge amb la resta”. D’acord amb la moció presentada i aprovada al ple del mes de gener, demana una taula de treball amb tots els grups i més lideratge polític: “Els temes que generen conflictivitat necessiten un alcalde al davant que lideri sense imposar”.
POUM i model de ciutat
Sobre l’aprovació inicial del POUM, que el govern preveu portar a aprovació inicial al ple del mes de març, Freixanet rebutja recuperar el document del 2015 amb modificacions puntuals: “Com hem d’aplicar el futur urbanístic amb els paràmetres de la Lleida del 2015?”, planteja la portaveu d’ERC, que defensa començar de zero per incorporar reptes com el canvi climàtic, l’envelliment de la població, l’habitatge o el transport públic: “Hem d’estar pensant en quina ciutat voldrem el 2042”.
Mobilitat: línia nocturna i “caos” general
Aquest dissabte 21 de febrer es posarà en funcionament la primera línia de bus nocturn a la ciutat, una mesura que ERC celebra malgrat els retards: “Benvinguda sigui, per fi”. Però atribueix el retard a les pròrrogues del contracte vigent des del 2006 i critica que s’hagi prorrogat fins al 2027. En aquest sentit, Freixanet aposta per estudiar una gestió pública del servei, com en altres capitals, per guanyar flexibilitat i millorar freqüències i connexions: “Quan la garantia d’arribar a treballar, al metge o a l’escola sigui real, serem els primers a posar més usos al transport privat”, afirma.
També ha carregat contra la gestió global de la mobilitat i el que qualifica de “caos” circulatori, així com contra la manca d’exigència de l’alcalde davant altres administracions en plena crisi de Rodalies i amb incidències a les carreteres, com les recents que hi ha hagut a l’autovia A-2: “En lloc de sortir a exigir aquesta capitalitat de Lleida, s’amaga o busca cortines de fum”.
Burca i nicab: “Prohibir és invisibilitzar”
Sobre el debat del burca i el nicab que està arribant al Congrés i al Parlament, Freixanet demana serenor i fugir del populisme, tenint en compte els antecedents de Lleida de l’any 2010 quan l’exalcalde Àngel Ros va impulsar-ne la prohibició en equipaments municipals, que posteriorment el Tribunal Suprem va aturar. “Des de la prohibició absoluta només invisibilitzades més aquestes dones. És això el que volem?”, es pregunta la portaveu republicana que defensa que, si es tracta de protegir els drets de les dones, cal fer-ho garantint espais d’acompanyament i llibertat, no tancant-les a casa: “Hem de tenir clar quin dret volem protegir i com ho farem, no des de l’odi ni des de la voluntat d’expulsar ningú”.