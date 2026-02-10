Violant Cervera: “Abans d’arribar a la Lleida del demà, hem de tenir arreglada la Lleida d’avui”

Violant Cervera ha estat clara a l’hora de marcar distàncies amb l’estratègia de grans projectes que posa sobre la taula l’equip de govern a la Paeria de Lleida. Segons ha afirmat a La Ciutat Lleida, “l’alcalde presenta molts projectes a molt llarg termini, però a mi m’agradaria més projectes del dia a dia que ajudin a millorar la vida de la gent”, insistint que abans de pensar en la Lleida del futur cal resoldre les mancances actuals de la ciutat.
Model d’inclusió social i sensellarisme
Un dels punts del debat entre govern i oposició passa pel model d’inclusió social i els projectes de Hub cívic presentats a Balàfia i a les Josefines. Cervera ha criticat la manca de consens amb els barris i ha qüestionat l’aposta per nous albergs: “No creiem que hi hagi d’haver més albergs perquè acaben cronificant la situació en què es troben aquestes persones”, ha afirmat, tot defensant un canvi de paradigma basat en el marc d’abordatge del sensellarisme. La portaveu de Junts a l’Ajuntament de Lleida aposta per solucions habitacionals individualitzades: “Hem de posar la persona al centre i oferir respostes adaptades a cada realitat, amb pisos tutelats i acompanyament transversal”, remarcant la necessitat de coordinar serveis socials, salut, ocupació i les entitats del tercer sector.
Model comercial: Torre Salses i pla de l’Estació
Pel que fa al model comercial, Cervera ha mostrat una posició molt crítica amb l’avanç del projecte de Torre Salses. “És una mala notícia que hagi avançat tan ràpid quan no tenim resolt el problema intern de la ciutat”, ha advertit, assegurant que el nou centre comercial, que començarà a construir-se el proper 26 de febrer amb l’acte de col·locació de la primera pedra, pot perjudicar greument el petit comerç de la ciutat però també de les capitals de comarca properes com Mollerussa, les Borges Blanques o Balaguer.
En aquest sentit, ha alertat que “Torre Salses farà molt mal al comerç de proximitat, sobretot al dels barris”, i ha reclamat mesures urgents per reforçar l’eix comercial, el Pla de l’Estació, el baixador ferroviari i l’ampliació d’aparcaments al centre com a alternatives que poden ajudar a dinamitzar l’activitat econòmica urbana.
Aprovació inicial del POUM i Torreblanca
Sobre el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que el govern vol portar a aprovació inicial al ple del mes de març, Cervera ha reconegut que la ciutat necessita actualitzar un planejament vigent des de 1995, però ha advertit dels riscos d’un creixement excessivament expansiu: “Hem d’evitar que Lleida acabi sent un dònut, creixent cap a fora mentre el centre perd força”, ha assenyalat.
També ha subratllat la importància de projectes estructurals com el polígon de Torreblanca per garantir sòl industrial i oportunitats laborals, especialment per retenir talent jove a la ciutat.
Projecte d’inundabilitat de Cappont
La portaveu de Junts a la Paeria ha remarcat que la resolució de la inundabilitat de Cappont és una condició indispensable per al futur urbanístic de Lleida: “Mentre Cappont sigui inundable, no hi haurà POUM”, ha afirmat. Cervera ha defensat que les actuacions previstes com la millora de la canalització i la rebaixa de la llera del riu Segre segons anunciava l’alcalde aquesta setmana, són una qüestió de seguretat ciutadana que “s’ha de fer sí o sí, amb criteris estrictament tècnics”.