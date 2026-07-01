Quatre ferits greus i cinc operacions d’urgència en el greu accident d’un autobús contra la façana de la Diputació de Lleida

L’accident s’ha produït cap a un quart de vuit del matí, quan un autobús que acabava de sortir de l’estació de Lleida en direcció a la Granja d’Escarp ha impactat contra la façana de l’edifici de la Diputació, a la Rambla Ferran. El vehicle transportava 55 passatgers, la majoria treballadors de la campanya agrària que es dirigien a municipis del Baix Segrià com Soses, Aitona, Seròs i la Granja d’Escarp.
El balanç final és de 44 persones ferides, de les quals 21 han estat traslladades al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on cinc han hagut de ser intervingudes quirúrgicament d’urgència i cinc més requeriran ingrés a la Unitat de Cures Intensives. Entre les lesions hi ha traumatismes cranials, toràcics i abdominals, fractures i, almenys, una amputació d’una extremitat inferior.
Al Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Prat de la Riba s’han atès 21 persones amb contusions lleus. Vint ja han rebut l’alta i una ha estat derivada posteriorment a l’Hospital Arnau de Vilanova.
També han resultat ferits la conductora i l’instructor
Entre les persones hospitalitzades hi ha la conductora de l’autobús, que feia pocs dies que s’havia incorporat a l’empresa, així com l’instructor que l’acompanyava, que es troba entre els ferits de més gravetat, segons ha confirmat l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Els serveis d’emergència han desplegat un ampli dispositiu. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha activat diverses ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i equips de suport psicològic tant a l’Hospital Arnau de Vilanova com al CUAP Prat de la Riba per atendre els afectats i els seus familiars.
Investigació oberta per esclarir les causes
Les causes de l’accident continuen sota investigació. Tot i que encara és aviat per determinar què va provocar el sinistre, els Bombers de la Generalitat assenyalen que la principal hipòtesi és una possible pèrdua de control del vehicle. La investigació està en mans dels Mossos d’Esquadra.
Els Bombers han mobilitzat una trentena d’efectius amb 14 dotacions. A més d’assegurar la zona i ajudar en l’evacuació dels passatgers, han donat suport als equips sanitaris en el triatge dels ferits i, un cop finalitzada l’emergència, han participat en la retirada del vehicle i en la neteja de la calçada.
Desactivat el pla PROCICAT
Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla PROCICAT un cop finalitzades les tasques d’emergència. Abans del migdia, una grua ha retirat l’autobús accidentat de la Rambla Ferran, mentre la circulació s'ha anat recuperant progressivament. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha qualificat el sinistre com "l’accident més greu que ha viscut la ciutat" i ha destacat que les conseqüències podrien haver estat molt pitjors si el xoc s’hagués produït una estona més tard, amb una Rambla Ferran molt més transitada.