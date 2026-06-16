CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: Grup MIFAS

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d’exclusió social. Gestionada per persones amb discapacitat, ofereix suport, serveis i acompanyament des d’una mirada integral, orientada a l’autonomia, la inclusió social i la defensa dels seus drets. De la mà del seu president, Artur Altabàs, hem conegut el seu completíssim programa de projectes, que van des de l'àrea assistencial a les activitats esportives o d'oci passant pels serveis residencials o d'acompanyament.

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