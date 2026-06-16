Ciutat Solidària: Grup MIFAS

El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d’exclusió social. Gestionada per persones amb discapacitat, ofereix suport, serveis i acompanyament des d’una mirada integral, orientada a l’autonomia, la inclusió social i la defensa dels seus drets. De la mà del seu president, Artur Altabàs, hem conegut el seu completíssim programa de projectes, que van des de l'àrea assistencial a les activitats esportives o d'oci passant pels serveis residencials o d'acompanyament.