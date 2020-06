La crisi catalana

El portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, ha assegurat en una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya que Pedro Sánchez és un “recordman mundial” en incompliments i un “mag de la gesticulació” que ha demostrat poca capacitat per concretar o resoldre res. Així és com Pujol ha valorat una possible reunió de la taula del diàleg abans d’un mes, tal i com ha reclamat aquest migdia el vicepresident del govern, Pere Aragonès.

Segons el dirigent de Junts per Catalunya, “estem allà on érem” en relació al conflicte sobiranista. “Pedro Sánchez no ha fet res per dissimular, ni maquillar ni corregir les actituds que fan malfiar-nos-en, ha explicat Eduard Pujol, qui ha acusat el president espanyol de ser “un recordman mundial” a l’hora de no complir la seva paraula i “un mag de la gesticulació”. En aquest sentit, el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament ha reiterat que l’executiu de Sánchez els ha decebut moltes vegades en “aquest problema polític enorme” i, per això, veuen aquesta possible trobada al juliol amb “un punt de precaució a l’hora de jutjar expectatives”.

Sobre la convocatòria d’eleccions a Catalunya i la petició d’ERC per tal que la data sigui consensuada entre els socis del govern, Pujol s’ha mostrat convençut que Torra complirà “amb dignitat” les funcions que li pertoquen i les seves facultats estatutàries. “Ho farà de la millor manera quan arribi el moment”, ha conclòs el portaveu de Junts per Catalunya.