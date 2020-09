Novetats de la 080 Barcelona Fashion

Aquest any, pel COVID, el 080 serà una edició 100% digital. És a dir les desfilades no seran presencials sino via internet. Es poden seguir a través de la web del 080.

Tant la generalitat com l'organització ha decidit que no hi assistís públic, ni tan sols una fila VIP. Això ja fa que sigui una edició ben peculiar.

Podrem escoltar i xerrar amb dos dissenyadors que presenten col·lecció:

La Maite, directora creativa de "Lola Casademunt", empresa que va fundar la seva mare.

Desde fa dos anys la linea passa a dir-se "Maite By lola Casademunt" on la maite fa una nova aposta i en aquesta nova col.leció, que presenta en el 080, ha incorporat les mascaretes. Parlarem d'aquest tema ja que el tema covid encara està d'actualitat i le mascaretes han passat a ser un complement per a tothom

L'altre dissenador és Eñaut de la marca "Eñaut", jove dissenyador Guipuscoà que va guanyar l'ultim premi de millor col.leccio de disseny emergent de la mà del 080.

La col.lecció que presenta en aquest 080 es va gestar durant el confinament, tot llegint un article sobre els perills del permafrost.

En parlem al Nits de Ràdio amb David Cervelló