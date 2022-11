NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 05/11/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Fem una mirada a la cartellera i properes grans cites cinematogràfiques amb el crític Pablo Mérida. A la secció d'història, Òscar Gonzàlez parla amb Paco Cerdà guanyador del Premi de No Ficció Libros del Asteroide amb '14 de abril', una obra que per fi veu la llum i ens explica com va ser aquell dia en que van passar moltes més coses de les que podem imaginar i que els llibres d'història hagin explicat mai