Al 25è programa de la 5a temporada, comencem parlant a la secció de notícies parlant amb Vicente Alemany, de Cushman & Wakefield, sobre l’augment de les vendes i l’afluència als centres comercials el 2024, així com les previsions per al 2025. A continuació, debatrem la problemàtica del lloguer a Barcelona i el cas de la Casa Orsola amb Carles Sala, del Col·legi d’API, Montse Bassas, del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida i Joan Ramon Riera, Comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Seguidament, a Comunicació i Màrqueting, abordarem la bretxa salarial i el Dia Europeu de la Igualtat Salarial amb Mentxu Gutiérrez, de CCOO, analitzant les causes i possibles solucions. I, per acabar, a L’Empresa en Femení, parlarem amb Natàlia Mir, Directora general d’Innobaix sobre el plà estratègic previst pel 2025.