En Bones Mans 5/2/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Federació de Consumidors i Usuaris, CECU, recorda la necessitat imperiosa que el Govern prengui mesures per evitar que augmenti el nombre de consumidors, especialment entre els més vulnerables, que pateixen de pobresa energètica al nostre país. Entre aquestes mesures s'hi inclou anar més enllà del bo social i abordar des de la perspectiva del respecte als Drets Humans el debat de la tarifa social, proposada per diverses organitzacions. Aquesta tarifa hauria de garantir la protecció de les persones més vulnerables, creant un marc tarifari específic que permeti que les famílies rebin aquest tràmit de manera automàtica, sense haver de fer cap gestió complexa. Parlem amb Soledad Montero, experta en energia de l'àrea de projectes de CECU. Els videojocs són entretinguts, motivadors, estimulants i divertits. Un ús abusiu, però, pot esdevenir en un trastorn important. L’addicció als videojocs és una realitat clínica. De fet, la darrera evidència científica assenyala que aproximadament un 3% de la població està subjecta a patir aquest tipus d’addicció comportamental, amb conseqüències greus en l’àmbit personal, familiar, social, laboral i/o acadèmic. El risc problemàtic de l’ús de videojocs existeix en ambdós gèneres. Tot i que s’ha associat tradicionalment al gènere masculí, rebem cada vegada més consultes de noies. Carles Aguilar entrevista a la psicòloga clínica Susana Jiménez, cap de la Unitat de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i investigadora de l’IDIBELL. La primera causa de morbiditat i mortalitat al segle XXI continua sent la malaltia cardiovascular i, segons les previsions, la situació no variarà en les properes dècades. Aquesta epidèmia es podria limitar o fins i tot reduir amb un canvi de la societat a un estil de vida i una alimentació més sans com, per exemple, la dieta mediterrània. Els beneficis de la dieta mediterrània com a pilar fonamental per gaudir d'una bona salut han estat documentats àmpliament en els darrers lustres per nombroses investigacions científiques. Caracteritzada per un alt consum de productes no processats, especialment fruites, verdures, cereals integrals, oli d'oliva, peix i fruits secs, un consum més gran de carn blanca que vermella o processada, i un consum moderat de lactis, la dieta mediterrània és un patró dietètic de referència mundial. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La narcolèpsia és un trastorn del son caracteritzat per somnolència diürna excessiva o atacs recurrents i incontrolables de son durant les hores de vigília, en general amb episodis sobtats i transitoris de debilitat muscular (cataplexia). Les persones amb narcolèpsia dormen molt durant el dia. Com a conseqüència, la narcolèpsia pot ser incapacitant i augmenta el risc de patir accidents de trànsit i altres tipus. La narcolèpsia persisteix al llarg de la vida però no ha d'escurçar-la. Parlem amb el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic del programa.