EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 24/10/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". La Medicina Regenerativa s'ha transformat en una alternativa ràpida i eficaç per tractar lesions com les tendinopaties ja que ajuda a eliminar la malaltia de forma natural. La Medicina Regenerativa cada dia es transforma en una solució més que eficient per tractar patologies importants no només les tendinopaties sinó també l'artrosi, la condromalàcia i la meniscopatia i diverses més. La tendinopatia és un envelliment degeneratiu de la inserció del tendó i l'artrosi és l'envelliment degeneratiu del cartílag, tots dos produeixen dolor i incapacitació i el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com s'estimula la seva reparació, disminució de la inflamació i millora del dolor. Els metges alerten que molts joves beuen massa alcohol i que la freqüència de les borratxeres entre els joves s'ha duplicat els últims 20 anys, amb greus conseqüències per a la seva salut com ara embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual i accidents de trànsit mortals. Parlem d’aquest tema amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic de “En Bones Mans” En els darrers espais de consum hem parlat de serveis com ara el subministrament de llum o la telefonia, que tenen la consideració de serveis bàsics, però... legalment, quins són exactament els serveis reconeguts com a bàsics i, sobretot, quins drets tenim les persones consumidores quan els contractem o en fem ús? Per resoldre dubtes, Carles Aguilar parla d’aquesta qüestió amb la subdirectora de l’Agència Catalana del Consum, Marta Rovira. Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a tot el planeta i poden estar originades per múltiples factors. Per a aquests pacients, la pandèmia de la COVID-19 ha estat colpidora perquè han corregut més risc de desenvolupar complicacions si es contagiaven de virus. Fa uns mesos vam entrevistar a Dr. Juan Delgado, del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre qui ens va compartir els punts clau de l'estudi PATHWAYS-HF, el major estudi sobre Insuficiència Cardíaca que s'ha fet al nostre país i que va comptar amb la col·laboració d'AstraZeneca. Ara, Carles Aguilar entrevista a la Dra. Marta Moreno, Directora d'Afers Corporatius i Accés al Mercat d'AstraZeneca, amb qui analitzem quines són les necessitats dels pacients i anem a conèixer els projectes de la companyia en aquesta especialitat. Grupo Cabot és un centre especialitzat en cirurgia ortopèdica i traumatologia avançada amb més de 25 anys d'experiència hospitalària que està avalat per un equip d'especialistes en Cirurgia Ortopèdica, Traumatologia i Infermeria. L'objectiu dels professionals de Grupo Cabot és la solució dels problemes de dolor i limitació articular, de la forma més segura, efectiva i menys traumàtica, sempre amb la tècnica més adequada per a cada persona. Parlem amb el Dr. Joaquim Cabot, Director de Grupo Cabot, COTA, i amb el Dr. Jaume Llort, Responsable de l'Àrea de Tractaments No Quirúrgics i Regeneratius.