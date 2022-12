EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 18/12/2022

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La salut i la malaltia són el resultat de la interacció de diversos factors que transcendeixen la genètica, com ara la situació socioeconòmica, nivell d'educació, lloc de residència i habitatge, entorn laboral, xarxa de relacions socials i familiars, així com la capacitat per accedir als serveis sanitaris. Es coneixen com a determinants socials en salut (DSS) tots aquells aspectes que condicionen l'existència de desigualtats amb impacte en la salut i l'esperança de vida de les persones. Parlem amb Cristina Nadal, Directora Executiva de Policy de MSD a Espanya En diferents ocasions hem tractat el tema de la salut i dels serveis sanitaris des de la vessant mèdica, d'infermeria, de la pròpia administració però encara no ho hem fet des del vessant de la farmàcia o millor dit de l’oficina de farmàcia ara ho esmenarem tot parlant amb una persona que representa a una gran part de les oficines de farmàcia a Catalunya. El Sr. Antoni Torres, President de la La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), ens explica quina es la situació que viuen, que pateixen i com consideren que les farmàcies podrien ajudar a millorar el sistema de salut especialment de l’Assistència Primària a Catalunya Davant l'envelliment de la població mundial, l'artrosi es fa cada cop més present i provoca grans limitacions i minva en la qualitat de vida de les persones. No tothom es pot beneficiar d'una pròtesi per motius diferents: massa joves, massa grans, massa risc per algunes malalties com les coronàries, diabetis o similars. És per això que l'objectiu de la medicina regenerativa consisteix a proveir de qualitat de vida les persones, sense importar edat ni les seves patologies. Ens ho explica el Dr. Humberto loscertales, Director de Medicentre. Parlem de la incidència de la depressió entre les dones que duplica la dels homes. El Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública ens explica les raons analitzant els factors principals. Més concretament, la darrera Enquesta Europea de Salut a Espanya, realitzada entre el 2019 i el 2020, apunta que la prevalença dels trastorns depressius en dones duplica la dels homes: 7,1 % davant el 3,5 %. A més, els casos greus en dones tripliquen els que es donen entre els homes: per cada cas de gravetat en homes, se'n compten 3,5 entre dones. Quina explicació tenen aquestes xifres? Són realment més «forts» els homes i més «dèbils» les dones? El 79% de les persones amb dermatitis atòpica (DA) veuen afectades les activitats de la seva vida quotidiana a causa d'aquesta malaltia sistèmica i crònica de la pell, amb una alta implicació en la qualitat de vida dels qui la pateixen i moltes vegades banalitzada. infravalorada per la societat. La DA ha estat catalogada durant molt de temps com una malaltia cutània superficial sense importància, però la realitat és que aquesta patologia va més enllà de la pell. La seva naturalesa crònica i recurrent afecta en gran mesura el benestar i la qualitat de vida dels qui la pateixen, especialment en la seva forma més greu, per això és fonamental evitar-ne la banalització i donar-la a conèixer socialment. Carles Aguilar entrevista Marc Fernández, pacient i membre de l'Associació d'Afectats per la Dermatitis Atòpica: AADA.