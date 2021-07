EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 18/07/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Més de 300 professionals de l’àmbit de les demències provinents de 18 nacionalitats han participat a les tres sessions de l’Ace Global Research Summit 2021, un cicle de seminaris online impulsat per Ace Alzheimer Center Barcelona. Els avenços en neuroimatge molecular, el progrés en el descobriment de biomarcadors de neurodegeneració i els factors de la circulació sanguínia que intervenen en el desenvolupament de la demència han estat les qüestions en què s’han centrat les sessions del cicle. Dotze experts de primer nivell en el món de les demències han compartit els avenços en les seves àrees d’expertesa i han conversat amb els assistents sobre la investigació que duen a terme. Carles Aguilar parla amb el Dr. Agustín Ruiz, Director Científico de ACE Alzheimer Center Barcelona. La migranya crònica augmenta les xifres d'absentisme i baixes laborals i redueix la productivitat dels treballadors que la pateixen. Ens ho explica la doctora Sònia Santos, Cap de Secció de Neurologia del Hospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa i Responsable de la Consulta de Cefalees del mateix hospital. Concretament, els pacients que pateixen migranya crònica necessiten una mitjana de 14,6 dies de baixa a l'any, segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). Una dada que contrasta amb la mitjana de 2,6 dies de baixa a l'any que requereixen les persones que pateixen migranya episòdica, de menor intensitat i freqüència. La major o menor interferència de la migranya crònica en el treball ve determinada per factors com els torns laborals, i si aquesta condiciona una mala higiene el son, o el nivell d'estrès. A més, també influeixen les característiques de l'entorn laboral, com si hi ha una llum excessiva, un ambient sorollós o determinats olors. El fort impacte de la migranya crònica en l'àmbit laboral es deu al fet que es tracta d'una patologia discapacitant que provoca mal de cap més de 15 dies al mes, associat amb altres símptomes com nàusees, vòmits i sensibilitat a la llum i als el so. Més de 1,5 milions d'espanyols pateixen migranya crònica. Fins al 61% de les persones hospitalitzades als serveis de medicina interna presenta un perfil clínic de pacient crònic complex. Es tracta de pacients amb alta càrrega de malaltia crònica, generalment d'edat avançada, freqüent fragilitat, disminució de l'autonomia personal, deteriorament funcional i cognitiu, polimedicació, i amb necessitats de suport social i recursos sociosanitaris. S'estima que en pacients en els quals concorren 5 o més malalties cròniques, la despesa sanitària associada als recursos que necessiten es multiplica per 17. El 70% de morts per la pandèmia s'ha produït en persones de més de 75 anys. La valoració del grau de fragilitat es configura com un element clau en la presa de decisions complexes en els pacients. Carles Aguilar entrevista al Dr. Nacho Vallejo, Metge Internista i Responsable de Grup de Pluripatològic i Edat Avançada de la Societat Espanyola de Medicina Interna. Espanya es situa en 2021 entre els 3 països més participatius de l'Estudi Ironman, el major registre mundial de mostres de pacients amb càncer de pròstata avançat, la qual cosa constata el compromís de la societat espanyola amb la recerca. De fet, en 1 any, i malgrat la pandèmia de Covid-19, Espanya ha triplicat la seva participació, passant de 80 a 237 pacients involucrats. Una dada que demostra, una vegada més, la solidaritat del pacient espanyol, perquè és un projecte a llarg termini que ajudarà a comprendre millor la malaltia i a desenvolupar noves opcions terapèutiques per al futur. Parlem amb el Dr. Nacho Vallejo, Metge Internista i Responsable del Grup de Pluripatològic i edat avançada de la Societat Espanyola de Medicina Interna. Per cloure el programa Carles Aguilar parla amb el Dr. Juan Delgado, Cardiòleg del Hospital Universitari 12 d'Octubre (Madrid) i Investigador del Centre de Recerca en Xarxa de Malalties Cardiovasculars, a més d'un dels autors de l'estudi Pathways-HF, el major estudi sobre Insuficiència Cardíaca que s'ha fet a Espanya dut a terme amb la col·laboració d'AstraZeneca. La insuficiència cardíaca (IC) és una síndrome greu, a la què es pot arribar per diferents malalties cardíaques. Pot aparèixer quan es té (o s'ha tingut) un trastorn mèdic, com una malaltia coronària, un infart de miocardi o hipertensió de llarga evolució, que ha danyat el cor o l'ha sotmès a càrregues addicionals. La IC es produeix quan aquest cor danyat no és capaç de distribuir la quantitat necessària de sang oxigenada a l'organisme. L'estudi Pathways-HF és el major estudi de base poblacional sobre IC que s'ha fet a Espanya. És un estudi observacional sobre una base de dades administrativa, de 7 àrees sanitàries completes de país, que inclou a gairebé 2 milions de ciutadans i que és una mostra representativa de la població espanyola.