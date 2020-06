Van Morrison actuarà a Barcelona el 22 i 23 de juliol

L'estiu és sinònim de festivals de música. Aquesta primavera, molts s'han hagut de cancel·lar o posposar. Però qui manté les dates és el festival de Pedralbes, reconvertit en Fes Pedralbes. Amb un cartell encapçalat per un artista internacional com és Van Morrison que actuarà el 22 i 23 de juliol i, sens dubte, una de les grans sorpreses d'aquesta edició. Altres artistes seran Ara Malikian, Hombres G, David Bisbal o Mònica Green. De moment, una trentena d'artistes confirmats que actuaran del 9 de juliol al 12 de setembre. Un festival on un dels complements obligatoris serà la mascareta.

El Festival de Pedralbes s'ha reinventat per programar més de 80 concerts entre el juliol i el setembre en dues zones dels jardins de Pedralbes, el village i un escenari davant del Palau Reial. El certamen ha anunciat més de 30 artistes que actuaran a l'escenari principal, amb un aforament de 800 persones però ampliable fins a 1.000 en cas que les directrius públiques ho permetin. David Bisbal, Pablo López, Ainhoa Arteta, Els Pets, Van Morrison, l'Orquestra del Liceu, Paco Ibáñez, Ara Malikian, Miss Caffeina, Guitarricadelafuente i Hombres G actuaran en un format "més íntim", ha avançat el director del certamen, Martín Pérez. Els concerts aniran acompanyats per una oferta gastronòmica de restaurants coneguts de Barcelona.

El Fes Pedralbes, nom que ha adoptat la versió alternativa del festival i que es dedica a Pau Donés, acollirà concerts als jardins de Pedralbes de dimecres a diumenge des del 9 de juliol al 12 de setembre. "Reinventar-se no vol dir perdre la identitat. No s'ha de perdre mai. Hem reduït aforaments i ens hem adaptat a les mesures sanitàries", ha dit el director, Martín Pérez, que manifesta "l'obligació" que sentien d'obrir aquest espai "privilegiat" a Barcelona.

Els artistes que formaran part del cartell del village, que tindrà un públic d'unes 200 persones, es donarà a conèixer properament, però seran una cinquantena de grups 43 dels quals catalans. La zona del village acollirà oferta gastronòmica de restaurants de la ciutat com Amélie, Flash Flash, Il Giardinetto, Mr. Kao, Cruixent, Pizza Del Born, Muns, Sauleda i Krisalia.