Octavi Bono: “Catalunya és una destinació turística segura”

La direcció general de turisme ha intensificat en els darrers dies les converses amb els països que ja han fet recomanacions als seus ciutadans per no viatjar a Catalunya.

Parlem de països com el Regne Unit, França o Alemanya. L’objectiu és donar una informació més acurada de la realitat del país i deixar clar que Catalunya és una destinació turística segura. Només al 2019 van passar per Catalunya 19 milions de turistes amb una despesa de 21.000 milions d’euros. Unes xifres rècord que el sector esperava, si més no, igualar aquest estiu però que la pandèmia farà del tot impossible. Ho hem tractat a La Ciutat amb Octavi Bono, director general de turisme de la Generalitat de Catalunya.