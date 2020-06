Aquest cap de setmana, els videojocs són protagonistes perquè l'hospital Vall d'Hebron organitza el torneig solidari FTW. Hi participaran gamers professionals i també alguns dels influencers més reconeguts d'aquest sector. I tot per recaptar fons per contribuir a l'adaptació de l'hospital a la nova realitat assistencial que ha provocat la Covid19.

Sota el nom #GameOverCovid, durant 12 hores, els gamers disputaran les seves partides mentre hi haurà actiu un enllaç per poder fer les donacions a l'hospital Vall d'Hebron. Es preveu que aquesta competició arribi a una audiència de centenars de milers de persones arreu del món. És per això que durant el torneig, per conscienciar sobre aquesta pandèmia, vuit professionals donaran consells relacionats amb la Covid19. Perquè cal recaptar fons però també incidir en què el virus no ha desaparegut.

Una de les professionals que donarà aquests consells és la doctora Maria Espiau, pediatra de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunologia Pediàtrica de la Vall d’Hebron que ha estat entrevistada al programa La Ciutat.