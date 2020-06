L’actriu Rosa Maria Sardà ha mort avui als 78 anys víctima d’un càncer. Sardà havia guanyat dos premis Goya com a Millor Actriu de Repartiment, per 'Sin vergüenza' i '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?'.

Rosa Maria Sardà va passar per la ràdio fa pocs mesos, en una conversa que va mantenir amb Julia Otero, a Julia en la Onda. L’entrevista es va fer amb motiu de la publicació del primer llibre de Sardà, que el va publicar amb 78 anys amb el títol: “Un incidente sin importància” , i és que així qualificava ella la vida de tots nosaltres: com un incident poc important. Deia Sardà que li preocupava morirse només perquè no sabia què passa allà dalt un cop marxes.