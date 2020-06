Les platges catalanes es preparen per complir les mesures sanitàries aquest estiu

Les platges de tot Catalunya es preparen per complir amb les noves normatives de sanitat i evitar aglomeracions. Tot i que durant la primera setmana d’obertura no s’han vist gran quantitat de gent a les platges, ja es preparen per l’inici de la temporada d’estiu. Cada municipi es prepara per controlar les seves platges i n’hi ha que ja han començat amb la preparació de nous mètodes com aplicacions de mòbil o drons. Des del Patronat de la Costa Brava i també des del consistori de Sitges ja hi estan treballant. Ho han explicat aquest dimecres al programa ‘La Brúixola’ d’Onda Cero Catalunya