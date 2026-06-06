La selección española de fútbol recordará a María Caamaño durante su participación en el Mundial

España ha llegado este sábado a Chattanooga (Estados Unidos), su lugar de concentración durante el Mundial de fútbol que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en esta nación, en Canadá y en México.

El combinado español, campeón de este torneo en 2010, se aloja en un hotel que cuenta con varios servicios para poder residir y preparar los partidos.

Una de las salas que posee es un gimnasio en el que, según desvela 'Deportes 1', de La 1, se ha instalado un mural con una fotografía especial: la salmantina María Caamaño celebrando con la plantilla la Eurocopa ganada en 2024.

De esta manera, los integrantes de la selección y de la Real Federación Española de Fútbol quieren recordar cada día a la 'Princesa Futbolera Guerrera', fallecida el 16 de abril de 2026.