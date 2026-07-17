La provincia de Salamanca se prepara para vivir la final del Mundial de fútbol con pantallas gigantes, actividades culturales, locura por la ropa de la selección española y viajes de aficionados al estadio

España y Argentina disputarán la final del Mundial de balompié el domingo a las 21 horas en el estadio Met Life de la localidad estadounidense de East Rutherford (Nueva Jersey).

Este choque, que dará su segundo título en este torneo al combinado español o su cuarto al argentino, ha generado un gran interés en toda la provincia de Salamanca.

Así, el consistorio de la capital y varios pueblos ofrecerán el encuentro a través de pantallas gigantes (como señalaba esta radio el lunes, es necesario contar con una autorización de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol y de Mediapro para evitar posibles sanciones).

También se llevarán a cabo diversas actividades con la intención de crear un ambiente festivo.

Los salmantinos y visitantes tienen diferentes planes para esa jornada, entre los que se encuentra viajar al estadio para presenciar una cita deportiva que está agotando las existencias de la ropa de juego de la selección española en algunos establecimientos.

Todo ello y las emociones que genera este compromiso pueden escucharse en los contenidos especiales que Onda Cero Salamanca ha realizado este viernes en 'Noticias Matinal', 'Más de uno Salamanca' y 'Noticias Mediodía'.