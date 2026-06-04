ONDA CERO

El calendario del Mundial de fútbol, a mano con 'Onda Cero Salamanca'

Puede conseguirse gratis en 10 puntos de la provincia

Onda Cero Salamanca

Salamanca |

Portada del calendario
Portada del calendario | Onda Cero Salamanca

A una semana para el inicio del Mundial de fútbol, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio, Onda Cero Salamanca pone a disposición de sus oyentes un calendario de mano y de bolsillo.

Con la opción de escribir en él los resultados de todos los partidos, permite a los aficionados conocer cualquier detalle sobre lugares, fechas y horas en las que se disputarán los encuentros.

El calendario puede recogerse gratuitamente en Barrueco Montajes Electrónicos, Colchonerías Blázquez, Diseño y Obra Salamanca, En Forma Deportes, Hostal Restaurante Carolina, Jamones Faustino Prieto, Moblerone, Restaurante Faro, Restaurante Hostal Sali y Seauto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer