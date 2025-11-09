DEPORTES

Los árbitros vuelven a reflejar deficiencias en el Pabellón Municipal de La Alamedilla durante el partido del Salamanca Fútbol Sala

Disputado este domingo

Roberto Benito

Salamanca |

Un colegiado, en la zona de acceso a la pista de la instalación deportiva
Un colegiado, en la zona de acceso a la pista de la instalación deportiva | Onda Cero Salamanca

Tras recoger en su acta del Salamanca Fútbol Sala 12 - Laviana 0 de la jornada 7 de Liga en la tercera categoría del fútbol sala que el Pabellón Municipal de La Alamedilla presentaba varias goteras que obligaban a parar el choque en algunas ocasiones, los árbitros del siguiente partido como local del conjunto charro han vuelto a dejar constancia de deficiencias en la instalación.

Y es que el informe del Salamanca Fútbol Sala 3 - Benavente 1 de la jornada 9 incluye que "los vestuarios del equipo visitante y de los árbitros no contaban con agua caliente para asearse una vez finalizado el encuentro".

Por abundancia o por escasez, el agua marca las anotaciones arbitrales en los dos últimos encuentros jugados en casa por el Salamanca Fútbol Sala.

