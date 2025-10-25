Las goteras de los pabellones de Salamanca suspenden y paran partidos de categorías sénior de fútbol sala este sábado

Las lluvias caídas esta semana y, en concreto, este sábado, están influyendo en el deporte salmantino.

Aunque el más perjudicado está siendo el fútbol, con campos encharcados que están obligando a suspender choques en la base, también está afectando al fútbol sala sénior.

Así, este sábado ha tenido que pararse varias veces el Salamanca Fútbol Sala 12 - Laviana 0 de la jornada 7 de Liga en la tercera categoría masculina.

Este hecho acaecido en el capitalino Pabellón Municipal de La Alamedilla aparece reflejado en el acta arbitral: "El techo del pabellón presentaba al menos tres goteras de las cuales caía una pequeña cantidad de agua sobre la pista de juego, teniendo que detener el partido en momentos puntuales para proceder al secado".

Peor situación se ha encontrado el Inter Sala de la tercera y última división femenina, cuyo encuentro de la jornada 4 ante el Bernesga ha tenido que suspenderse por las goteras existentes en el también capitalino Pabellón Municipal Lazarillo de Tormes.