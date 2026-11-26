La Fundación AMGu de Guardo inicia una nueva etapa con el nombramiento de Yolanda Martínez como presidenta, en sustitución de Juan Carlos Monge, quien ha estado al frente de la entidad durante los últimos doce años y continuará formando parte de la junta directiva como vicepresidente.

Este relevo representa un nuevo impulso para una organización que, gracias al compromiso y la implicación de sus integrantes, se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la comarca. A lo largo del año, AMGu desarrolla más de 250 actividades culturales, que reúnen a cerca de 50.000 espectadores, y gestiona el cine, la radio y un centro de enseñanzas artísticas con alrededor de 500 alumnos.

Yolanda Martínez afronta esta nueva responsabilidad con ilusión y entusiasmo, así como con el firme compromiso de seguir trabajando en favor del proyecto. Administrativa de profesión en un taller de automoción, lleva más de quince años vinculada a AMGu, donde participa en la Batukada y cursa actualmente estudios de trompa en la Escuela de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas.

La nueva presidenta contará con el respaldo de un equipo consolidado y con la continuidad de Manuel Dos Santos al frente de la dirección de la Fundación AMGu y de sus proyectos culturales. Dos Santos, figura clave en el desarrollo y crecimiento de la entidad, ha destacado la importancia del trabajo conjunto: “Juntos somos más fuertes, y solo trabajando unidos llegaremos cada vez más lejos”.

La junta directiva queda integrada por Juan Carlos Monge, como vicepresidente; Tomás Macho, como tesorero; Laura Rojo, como secretaria; y Manuel Dos Santos (padre), José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Gómez, Jesús María Villadangos, Yolanda Martínez, Vanessa Vallado y Brezo González, como vocales.

Entre los principales retos de esta nueva etapa se encuentra consolidar el proyecto AMGu, reforzar su estructura y continuar ampliando su actividad cultural, educativa y social, con el objetivo de que Guardo siga siendo un referente cultural en el conjunto de la provincia.

Asimismo, Manuel Dos Santos ha apelado a la importancia de la “higiene democrática” y ha expresado su agradecimiento a Juan Carlos Monge por la dedicación y el trabajo desarrollado durante sus doce años de presidencia, una etapa fundamental para el crecimiento y la consolidación de AMGu, con la Escuela de Música como uno de sus principales pilares.

SANTA CECILIA

El nombramiento de la nueva presidenta se dio a conocer durante la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos, una fecha especialmente significativa para AMGu. El acto central fue el concierto de la Banda de Música, que llenó el auditorio municipal con más de 400 espectadores. La formación, integrada por medio centenar de músicos, ofreció un repertorio variado bajo la dirección de Isabel Vélez, poniendo de manifiesto su versatilidad y calidad interpretativa. Sonaron diferentes géneros, junto con un recital de poesía a cargo de Andrea García, escritora de literatura infantil y antigua alumna de AMGu.

La jornada incluyó, además, la bienvenida a cuatro nuevos integrantes, un pasacalles, una visita al centro sociosanitario y una misa en la iglesia de Santa Bárbara, acompañada por la Coral Boardo que dirige Jorge Colino. La celebración concluyó con una comida de hermandad en Mantinos organizada por vecinos del pueblo.