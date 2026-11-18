El Grupo Municipal ¡Vamos Palencia! ha registrado una moción para que el Ayuntamiento deje de utilizar caucho procedente de neumáticos fuera de uso en los nuevos parques infantiles y en las renovaciones integrales de sus pavimentos. La medida se aplicaría tanto a la superficie visible como a las capas inferiores del suelo. La propuesta alcanza a los parques cuya licitación todavía no se haya publicado, incluidos los que ya tienen el proyecto o los pliegos redactados o aprobados. En las licitaciones ya publicadas y pendientes de formalización, la moción plantea valorar con asesoramiento técnico y jurídico si todavía es posible adaptar el proyecto. En los parques existentes, la sustitución se incorporaría progresivamente a las renovaciones municipales. ¡Vamos Palencia! propone dar preferencia a la arena lavada y a otras soluciones naturales donde cumplan las exigencias de amortiguación y accesibilidad. El uso de arena puede reducir el coste de instalación en determinadas zonas. Por eso, la moción pide comparar también lo que cuesta limpiar, conservar y reponer cada pavimento durante su uso.

El grupo municipal ya pidió en octubre de 2024, en la Junta de Gobierno Local, que se reconsiderara el uso de caucho en el parque infantil de Virrey Velasco, algo que fue desoído por el equipo de gobierno del PSOE. Entre algunos de los motivos que impulsan la propuesta figuran el coste económico de instalación y mantenimiento e investigaciones del IDAEA-CSIC que han documentado que el granulado de caucho reciclado ensayado puede liberar partículas y aditivos al aire y al agua al degradarse a la intemperie. ¡Vamos Palencia! valora que el equipo de gobierno haya manifestado su intención de prescindir del caucho en futuras actuaciones y propone que el Pleno convierta esa intención en un criterio municipal que se aplique desde ahora y tenga continuidad durante el próximo mandato, con independencia de quién gobierne. Palencia cuenta con el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia. En vísperas del Día Mundial de la Infancia, ¡Vamos Palencia! pide que ese compromiso se refleje en una decisión concreta: “elegir, en los parques que aún estamos a tiempo de adaptar, materiales que protejan frente a las caídas, permitan jugar a todos los niños y niñas y cuyo mantenimiento pueda asumir el Ayuntamiento”