“Sonidos a primera vera” celebra su primera edición con los conciertos de Micromambo y Quique González

La capital palentina cuenta desde este año con un nuevo ciclo musical. Bajo la organización de La Mano Negra Producciones y el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, se pone en marcha “Sonidos a primera vera”. Esta iniciativa pretende dar la bienvenida a la primavera con un ciclo abierto a todo tipo de estilos musicales, siempre desde la premisa de la calidad y que hagan “florecer” el interés de los palentinos por la música en directo.

En esta primera edición de “Sonidos a primavera vera” los artistas que conformarán el cartel son Micromambo (21 de marzo) y Quique González (28 de marzo). Los conciertos se celebrarán en el Teatro Principal a las 20:30 horas.

MICROMAMBO

Micromambo es el regreso al origen de la música de baile a través de las canciones populares, a la exploración sonora del folclore y las tradiciones musicales latinoamericanas. Jairo Zavala (Depedro), Héctor Rojo y Martín Bruhn ponen ritmo a un proyecto sin otra condición que el necesario juego del encuentro, la improvisación y la magia de la música en directo.

En estos tiempos donde se necesita una patria común, un refugio para nuestras pasiones, nace La República del Baile, el primer disco de Micromambo, porque no hay metáfora más sincera de la soberanía que nuestros propios cuerpos entregados al ritmo y al amor de la libertad. En este álbum debut, los juglares Jairo Zavala, Héctor Rojo y Martin Bruhn, exorcizan la apatía para convertirla en anhelo. Músicos de fuego que hacen un fascinante homenaje al folclore de los pueblos latinoamericanos a través de versiones propias que izan una nueva bandera en la que no figuran las fronteras sino los ritmos. Dónde la fiesta es un lugar imprescindible para el cuidado mutuo. La República del Baile de Micromambo potencia a un ejército de caderas que no se rinden porque bailan y luchan hasta que el mundo sea como lo soñamos.

QUIQUE GONZÁLEZ

La carrera de Quique González está llena de puntos de inflexión. Y eso que, aunque parezca que lleva toda la vida ahí, González apenas acaba de pisar la quinta planta con sus cincuenta y un años. Tiempo en el que no solo ha podido cumplir su sueño de dedicarse a la música, sino también de abrir para algunos de sus héroes. Mitos como Bob Dylan, Steve Earle o Ryan Adams. O de componer una canción como “Aunque tú no lo sepas” para que acabara cantándola Enrique Urquijo. Tiempo también para que la gente convirtiera algunos de sus discos y canciones en clásicos. Entre los primeros Salitre 48 (2001), Kamikazes Enamorados (2003) o Daiquiri Blues (2009). Entre las segundas “Salitre”, “Vidas cruzadas”, “La luna debajo del brazo” o “DallasMemphis”, por citar solo algunas. Y, sobre todo, tiempo para ir creciendo disco a disco, canción a canción, acorde a acorde, nota a nota y palabra a palabra. Porque por el cuerpo de González corre la sangre del songwriter clásico norteamericano, pero también del trovador mediterráneo. Por este motivo de momentos de inflexión. Estados personales que, continuamente, han marcado su carrera. Y Me mata si me necesitas (2016) se me antoja el último de ellos. Un disco sin el que el álbum que nos ocupa nunca habría existido. Quique González con una de sus mejores bandas, resumiendo buena parte de su carrera en diez canciones. Un trampolín para después poner música a textos de Luis García Montero en Las palabras vividas (2019) o apostar por la introspección en Sur en el valle (2021).

Un camino que culmina en 1973 (2025). Título que nos ha de evocar a aquella canción de La noche americana (2005) pero que, evidentemente, es mucho más. El disco de alguien que, con más de treinta años de carrera a sus espaldas, tiene poco que demostrarle al resto, aunque mantenga el vigor que dan las cosas que uno quiere demostrarse a sí mismo. Con esa fortaleza que ha marcado su carrera, desde que debutara discográficamente en el lejanísimo 1998 con Personal. Toda una declaración de intenciones como ahora lo es que su año de nacimiento titule su nuevo disco. Porque si algo ha caracterizado la carrera de Quique González es esa honestidad permanente que le ha proporcionado un público fiel como pocos. Ejércitos del rock rompiendo filas. Conserjes de noche. Delantera mítica. Los detectives. La tripulación.

Venta de entradas

Tanto los abonos para los dos conciertos (38 €), como las entradas sueltas para Micromambo (18 €) y Quique González (25 €) están disponibles en la web wwww.notikumi.com.