El Náan, La Ganga Calé o Moonshine Wagon conforman el cartel del Pipa Fest

El festival rural Pipafest de Villada vuelve a la carga y presenta el cartel completo para este año, en la que será la V edición de este festival, que suma dos días llenos de diversión, talleres, gastronomía y, sobre todo, oferta musical. Durante los días 24 y 25 de julio Pipafest ofrece actuaciones musicales - rodeadas de todo tipo de actividades - divididas en dos días completos con multitud de grupos provenientes de toda la geografía nacional. En esos dos días de festival, la Asociación Camposadda, en colaboración con el Ayuntamiento de Villada y la Diputación de Palencia, quiere seguir dando pasos para afianzar Pipafest como un evento clave en la provincia de Palencia, atrayendo gente de toda la región y fuera de ella, aprovechando su enclave y dando una oferta de ocio diferente, adaptado al mundo rural, y con una apuesta clara por dinamizar la cultura desde y en Tierra de Campos.

Los grupos elegidos para esta V edición son El Náan, con su nuevo disco “Versos del Parámo Negro”, que estrenará los días 3 y 4 de junio en el Teatro Principal de Palencia, con colaboraciones como Rozalén; La Ganga Calé, con uno de sus pocos conciertos este año en España, inmersos en plena gira mundial; los vascos Moonshine Wagon; King Sapo; Los Justicieros y Sobrezero, grupo madrileño que cuenta con llenos en todas las salas durante su gira invernal, acompañados de los Djs locales Dj Chemi y Marche, el leonés Dri Dri, y el vallisoletano Dj Pedro León. El festival no se queda ahí, sino que a partir de la escena musical se generan actividades paralelas para todos los públicos, con una apuesta clara un año más por la sostenibilidad, la cultura local, la innovación, y reforzando su compromiso con el entorno, ofreciendo una experiencia cuidada tanto a nivel artístico como organizativo. Cuentacuentos, taller-pintacaras, taller de jotas, sesión vermút y food trucks completan esta propuesta que durante 5 ediciones llenan Villada de ocio durante todo el fin de semana. Las entradas para el evento ya están disponibles tanto físicas en muchos lugares de la provincia como online en todas sus RRSS (Pipafestvillada”) a través de las cuales el festival ofrece diariamente todas las novedades, confirmaciones de artistas y contenidos exclusivos para todos aquellos que desean conocer más acerca de Pipafest.