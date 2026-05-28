Sucesos

La Policía Nacional detiene en Palencia a una persona por cultivar marihuana

La actuación tuvo su origen por diversas quejas anónimas de vecinos que alertaban de fuertes olores, compatibles con la marihuana.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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La Policía Nacional detiene a una persona por cultivar marihuana | Policía Nacional

El hecho tuvo lugar el día 26 de mayo, a las 17:00 horas, cuando la Policía Nacional ha intervenido en la vivienda. La actuación policial tuvo su origen por diversas quejas de vecinos que alertaban de la posible existencia de un cultivo de marihuana debido a la presencia de olores característicos de esta sustancia. La Policía Nacional una vez personados en el lugar, contactaron con la persona investigada, quien reconoció la existencia del cultivo en el interior del domicilio, colaborando y entregando de forma voluntaria las plantas. No se descarta la posibilidad que dicho cultivo pudiera estar destinado al tráfico ilícito.

En la intervención se incautaron 17 plantas de cannabis en distinto estado de desarrollo, así como sustancia vegetal ya recolectada y dispositivos específicos destinados al cultivo en el interior, entre ellos sistemas de iluminación artificial. Una vez incautados los efectos, los agentes detuvieron al investigado, informándole de los derechos que le asisten, conforme a la legislación vigente y posteriormente se le pone a disposición judicial.

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