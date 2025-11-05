Roda de Berá, el municipio que consigue paralizar y replantear el proyecto de pantallas acústicas similar al de Palencia

Fue en los micrófonos de Más de Uno Palencia donde la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, nos contó que algún vecino del municipio tarraconense de Roda de Berá se había puesto en contacto con ella para comentar que esta localidad catalana ha conseguido paralizar y que se replantee el proyecto de instalación de pantallas acústicas de 8 metros de altura a lo largo de las vías del tren. Dado que mañana Palencia acogerá una manifestación en contra de la instalación de estas pantallas y solicitando el soterramiento, en Onda Cero Palencia nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Roda de Berá, Pere Virgil. El regidor municipal nos ha contado cómo han conseguido que ADIF replantee el proyecto, qué fallos administrativos ha podido cometer el administrador ferroviario y qué impacto tienen estas pantallas de 8 metros en el paisaje urbano de la localidad catalana.

Pera Virgil nos comenta que fue en el año 2024 cuando, como consecuencia de las obras que ADIF estaba realizando en un túnel, comenzó a instalar las pantallas de 8 metros sin hacer trámites previos y con pocos detalles al respecto de estas infraestructuras. El regidor municipal afirma que en ningún momento ADIF presentó una Evaluación de Impacto Ambiental antes de proceder a la instalación de las pantallas.

Tras las quejas vecinales y del propio Ayuntamiento, y gracias a la mediación de la Subdelegación del Gobierno, mantuvieron una reunión con ADIF en la que el administrador ferroviario se comprometió a paralizar y replantear el proyecto, con pantallas acústicas de menor altura y más amables desde el punto de vista decorativo. Pera Virgil, tiene la sensación de que ADIF replantea el proyecto en el municipio al ser consciente de que no ha hecho los trámites necesarios previos.

Lo cierto, es que frente al evidente daño visual que suponen estas pantallas, ADIF admite que esta instalación sólo supone la eliminación del ruido del paso de los trenes entre un 5% y un 15%. El alcalde de Roda de Berá no entiende como a ADIF se le permite instalar estas pantallas acústicas, cuando la normativa municipal del municipio únicamente permite muros entre vecinos con un máximo de altura de 1,80 metros.

Pere Virgil anuncia en esta emisora que tiene previsto ponerse en contacto con la alcaldesa de Palencia antes de la celebración de la manifestación. Además traslada un mensaje a la sociedad palentina, considerando que para que ADIF paralice el proyecto de las pantallas de 8 metros es necesaria la movilización de los ciudadanos y que se pongan sobre la mesa alternativas como es el soterramiento.