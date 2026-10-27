El PP registra junto a la Federación de Vecinos una PNL en las Cortes para defender el soterramiento

El Partido Popular registró ayer en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley en defensa del soterramiento del ferrocarril. La procuradora palentina Mercedes Cófreces, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, y la concejala María Heredero, acompañados de varios dirigentes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, registraron en el Parlamento autonómico el documento mediante el cual se instará a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para reclamar el soterramiento en la capital palentina.

Los populares adquirieron con el colectivo vecinal el compromiso de apoyarles y trasladares su apoyo a través de las diferentes administraciones para la defensa de los intereses de Palencia. Dicho compromiso, que ha sido reiterado en las diferentes reuniones mantenidas entre el PP y la FAVPA, culminó ayer con el registro de la Proposición No de Ley para su debate en las Cortes de la

Comunidad. El documento defiende el cumplimiento estricto e íntegro del Protocolo de Colaboración suscrito en 2008 y de los Estudios Informativos de 2010 y 2018, reafirmando el soterramiento de 2.740 metros de vía ferroviaria como la única alternativa legítima, técnica y urbanísticamente admisible para la vertebración de la capital palentina.

La Proposición No de Ley defiende a su vez la paralización “de forma inmediata” de la instalación de las pantallas acústicas y de los cerramientos, así como de cualquier otra obra en superficie que resulte incompatible con el trazado subterráneo proyectado. La PNL tiene también como fin dirigirse al Ministerio de Transportes para que se convoque, con carácter de urgencia, la Comisión de Seguimiento del Protocolo de 2008 entre las administraciones implicadas con el objetivo de fijar un cronograma vinculante y consignar las partidas presupuestarias necesarias para acometer el soterramiento por fases.

En el momento del registro, además de los populares, estuvieron también presentes los representantes vecinales, quienes pudieron visitar las Cortes junto con la procuradora palentina y conocer de primera mano el funcionamiento de la Cámara autonómica. Esta iniciativa responde al compromiso del Partido Popular de hacer a la FAVPA partícipe del procedimiento y agradeciendo así su esfuerzo en la defensa de los intereses de Palencia.

Igualmente, los populares reivindican la labor de asociaciones, colectivos, la Plataforma en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril, entidades y, en definitiva, el conjunto de la sociedad civil palentina por la visibilización y reivindicación de las necesidades de la capital, no solo por la participación en las diferentes concentraciones para reclamar el cumplimiento de los estudios informativos, sino también por las miles de firmas recogidas durante el último año por la Federación de Vecinos para mostrar el rechazo de Palencia a las pantallas acústicas.