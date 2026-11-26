El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Impulso Económico y la Agencia de Desarrollo Local, pone en marcha esta Navidad la campaña ‘Regala Palencia’, una iniciativa destinada a dinamizar el comercio de proximidad, fomentar las compras en los establecimientos de la ciudad y convertir las calles palentinas en un espacio de encuentro y celebración durante las fiestas.

Bajo el lema ‘Regala Palencia’, la campaña parte de una idea sencilla: detrás de cada regalo hay una historia, una persona y un comercio que forma parte de la vida de la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento apuesta por una Navidad en la que los regalos no solo tengan un valor material, sino también un significado vinculado a la identidad, la tradición y el apoyo a los negocios locales.

“Queremos que Palencia se viva, se disfrute y se recorra. Que las familias encuentren motivos para salir a la calle y que quienes nos visiten descubran una ciudad llena de ambiente”, añade la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, en una presentación en la que estuvo acompañada por el encargado de la campaña de la ADL, Jorge Vallejera e Isabel Calvo, de Siang Interiorismo, uno de los comercios participantes.

Una Navidad con identidad palentina

Uno de los principales elementos de la campaña será la distribución de bolsas y pegatinas personalizadas para los comercios de Palencia, con el objetivo de unificar la imagen de la iniciativa y hacer que el mensaje ‘Regala Palencia’ llegue también a las calles y a los hogares de la ciudad.

La propuesta se completa con una colección de adornos navideños diseñados con algunos de los principales símbolos del patrimonio palentino: el Cristo del Otero, San Miguel y la Catedral de San Antolín. Estas piezas, concebidas como elementos decorativos y de recuerdo, podrán ser entregadas por los establecimientos participantes a sus clientes, incorporando así un pequeño detalle que conecta las compras navideñas con la identidad de Palencia.

Los comercios locales interesados en disponer de este material podrán recogerlo a partir del 10 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la propia Agencia de Desarrollo Local, donde se llevará un registro de entrega que requerirá la firma de recepción por parte del comercio.

Los comercios palentinos, protagonistas en las redes sociales

La campaña contará también con una acción específica de promoción digital para dar visibilidad a los establecimientos de la ciudad. A través de las redes sociales de la ADL se publicarán vídeos promocionales protagonizados por los propios comerciantes, en los que podrán presentar sus negocios, mostrar sus productos y servicios y acercar al público las propuestas que ofrecen de cara a las fiestas navideñas. De esta manera, el Ayuntamiento quiere aprovechar el alcance de sus canales digitales para contribuir a que los vecinos conozcan mejor la oferta comercial de Palencia y encuentren en los establecimientos de proximidad opciones para sus compras y regalos de Navidad.

Regresa el Tren Navideño para recorrer el centro de la ciudad

La programación volverá a contar con el Tren Navideño, que regresa tras la buena acogida de la pasada edición para ofrecer a familias, niños y visitantes una forma diferente de disfrutar del ambiente navideño de Palencia.

Con salida desde la Plaza Mayor, el tren recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad del 3 de diciembre al 6 de enero, en los siguientes horarios:

• Horario de tarde (de 17:30 a 21:00 horas):

o 3 y 4 de diciembre.

o Días lectivos: 9, 10, 11 y del 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre.

o Días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero (último día de servicio).

• Horario de mañana y tarde (de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas):

o Fines de semana y festivos previos a las vacaciones escolares: 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre.

o Vacaciones escolares: del 19 de diciembre al 5 de enero (excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero).

El acceso será gratuito presentando un tique de compra del mismo día, por un importe igual o superior a 20 euros, en cualquier comercio local o establecimiento hostelero de Palencia (un tique por persona). También se podrá acceder mediante la adquisición de un vale en taquilla por 2 euros por persona.

Con esta iniciativa se pretende ofrecer una actividad de ocio para todos los públicos y, al mismo tiempo, incentivar las compras en el comercio y la hostelería local.

Los escaparates también competirán por conquistar la Navidad

La campaña se completará con una nueva edición del Concurso de Escaparates Navideños 2026-2027, dotado con 1.850 euros repartidos en seis premios, una iniciativa que cada año contribuye a llenar de creatividad y ambiente festivo las calles de Palencia, convirtiendo los establecimientos en parte del atractivo navideño de la ciudad.

Los comercios y establecimientos de servicios interesados pueden inscribirse de forma gratuita hasta las 14:00 horas del 9 de diciembre, y los escaparates participantes deberán permanecer decorados del 5 de diciembre al 5 de enero, conformando además la Ruta de Escaparates Navideños.

El concurso volverá a contar con la valoración de un jurado, que examinará las propuestas atendiendo a criterios de originalidad y creatividad, iluminación y ambientación navideña, atractivo comercial, complejidad y calidad del montaje, y sostenibilidad.

Como novedad, esta edición incorporará un Premio Especial del Público a través de las redes sociales oficiales de la Agencia de Desarrollo Local (Instagram, Facebook y TikTok). Cada escaparate participante contará con una publicación individual en estos canales y serán los propios ciudadanos quienes decidan este reconocimiento mediante los “me gusta” acumulados hasta las 12:00 horas del 7 de enero.

La Ruta del Pucherito celebra su XXV edición del 4 al 8 de diciembre

A todo ello se suma la XXV Ruta del Pucherito, organizada por la Asociación Palentina de Hostelería en colaboración con las instituciones de Palencia, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre bajo el lema “Palencia, para comérsela a cucharadas”.

En esta esperada cita gastronómica, los establecimientos hosteleros adheridos ofrecerán platos de cuchara tradicionales en versión pucherito, como lentejas con chorizo, garbanzos con callos o arroz con costillas, entre otros guisos. Estas propuestas, cada vez menos comunes en los hogares, se presentarán acompañadas de una bebida a un precio accesible, decidido por cada local.

En esta edición participan 20 bares y restaurantes repartidos por distintos puntos de la ciudad, que ofrecerán sus mejores elaboraciones de puchero para combatir el frío y poner en valor el producto y la cocina local. Estos son los establecimientos participantes:

1. Restaurante San Remo – Avda. Brasilia, nº 2

2. Restaurante Bar Maño – Calle La Cestilla, nº 5

3. Restaurante Parrilla de Don Jamón – Plaza Mayor Principal, nº 14

4. Restaurante Chaval de Lorenzo – Paseo del Salón, nº 3

5. Bar Adrián – Calle Estrada, nº 9

6. Bar La Galería – Calle Don Sancho, nº 11

7. Bar Canela en Rama – Calle Felipe Prieto, nº 8

8. Bowling-Sport – Avda. Casado del Alisal, nº 22 (Bigar Centro)

9. Bar Picogallo – Calle Empedrada, nº 1

10. Restaurante Gloria Bendita – Calle La Puebla, nº 8

11. Restaurante La Traserilla – Calle Don Sancho, nº 1

12. Hotel Castilla Vieja – Avda. Casado del Alisal, nº 26

13. Rte. Bar Kopa – Calle Los Manteros, 2-4

14. Cervecería Las Hurdes – Calle Antonio Machado, nº 1

15. La Ermita – Calle Juan de Castilla, nº 2

16. Restaurante Raíces – Calle Valentín Calderón, nº 6

17. Restaurante Bar Bassi – Calle Renault-España, 10

18. Restaurante Bar Coyanza – Calle Joaquín Costa, nº 1

19. Bar La Chiguita – Plaza de Abastos

20. Bar Nuevo Acosta – Calle Berruguete, nº 8

Talleres de cocina navideña en la Plaza de Abastos

La Plaza de Abastos también se suma a la programación con dos talleres de cocina navideña pensados para dinamizar el mercado tradicional, atraer nuevos visitantes y poner en valor los productos frescos y de calidad que ofrecen sus puestos.

A través de experiencias prácticas y degustaciones finales, los participantes elaborarán platos navideños con ingredientes de cercanía, fomentando así el consumo responsable entre el público adulto y acercando la cocina tradicional a los más pequeños:

• 12 de diciembre: Taller de cocina navideña para adultos, de 11:00 a 13:00 horas.

• 26 de diciembre: Taller de cocina navideña para niños, de 10:00 a 13:00 horas.

Una invitación a regalar y disfrutar de Palencia

Con ‘Regala Palencia’, el Ayuntamiento busca que el comercio local tenga un protagonismo especial durante las fiestas, sumando diferentes acciones de promoción, participación y dinamización que contribuyan a generar actividad económica y vida en las calles.

La campaña pretende recordar que elegir los establecimientos de proximidad es también una manera de apoyar a quienes mantienen vivo el tejido comercial de la ciudad y de contribuir a construir una Navidad compartida.