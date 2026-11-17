Los candidatos del Partido Popular de Palencia al Congreso Luis Miguel Cárcel, y al Senado, Roberto Martín, Cristina Sandino y Jorge Martínez Antolín acompañados por la presidenta provincial Ángeles Armisén; han mantenido un encuentro con representantes del Colegio de Abogados de Palencia, encabezados por su decano, Miguel Hermosa, para escuchar sus principales reivindicaciones y conocer las necesidades que afrontan los profesionales de la abogacía en la provincia.

Durante la reunión celebrada recientemente se abordaron cuestiones fundamentales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, como la necesidad de reforzar los medios personales y materiales, mejorar la financiación de la justicia gratuita y del turno de oficio, así como avanzar en una mayor especialización de los juzgados para agilizar los procedimientos relacionados con la discapacidad y las medidas de apoyo a las personas más vulnerables.

El Colegio trasladó especialmente las dificultades que supone prestar el servicio de justicia gratuita en una provincia extensa y dispersa como Palencia, donde los profesionales deben asumir desplazamientos y guardias sin una compensación adecuada.

También se valoró actualizar las cantidades que reciben los colegios por la tramitación de estos expedientes, congeladas desde hace más de veinte años, para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Los representantes populares compartieron la importancia de garantizar una Justicia accesible, ágil y dotada de recursos suficientes, así como de prestar especial atención a las particularidades del medio rural, evitando que la dispersión territorial se convierta en una dificultad añadida para ciudadanos y profesionales.

El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que el PP de Palencia está manteniendo con diferentes colectivos profesionales y sociales de la provincia para escuchar sus propuestas, recoger sus necesidades y trasladar sus reivindicaciones al ámbito parlamentario.