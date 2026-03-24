La ‘Primavera Cultural’ acogerá el 1er Festival Internacional de Clown ‘Festiclown’ con la participación de seis compañías

La programación de la ‘Primavera Cultural’, diseñada por el Ayuntamiento de Palencia, estará compuesta por un amplio programa de teatro, danza y espectáculos infantiles los cuáles se desarrollarán, entre los días 9 de abril y 7 de junio, tanto en el Teatro Principal como en las calles de la ciudad. Así lo ha dado a conocer esta mañana el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, durante una presentación en la que ha anunciado que los días 6 y 7 de junio se llevará a cabo el Primer Festival Internacional de Clown ‘Festiclown’ con la participación de seis compañías procedentes de Cataluña, Baleares, Portugal o Extremadura por distintas zonas de la ciudad. Estas son Imaginario Teatro con ‘Chances’; María Simoes con ‘Umana’; Clownomadas con ‘Sin Destino’; Adrián Conde, con ‘Check-Out’; Asaco Producc, con ‘Ridi Pagliaccio’ y, por último, Alba Sarraute con la representación de ‘Lua’.

Por otro lado, entre las diferentes propuestas teatrales, cabe destacar que dentro de la programación se llevará a cabo el estreno regional de ‘Fronteras’. Un espectáculo dirigido por Andrés Lima y protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy. La obra contada a través de los monólogos de ambos personajes aborda el idealismo, la ética personal y profesional. Un ataque urgente y satírico tanto a la cultura de la celebridad y los famosos como a la indiferencia de occidente frente a cualquier crisis humanitaria.

También se interpretará sobre las tablas del Principal ‘Divinas Palabras’, que tiene ocho nominaciones a los Premios Max. En ella, la compañía Atalaya imprime un tono muy contemporáneo, apostando por un diseño escenográfico muy potente. El tema central de la misma no es otro que la avaricia, la lujuria y la muerte, que Valle-Inclán describiera como nadie y que muestra con tremenda crueldad la miseria humana.

El estreno nacional de la obra ‘El Borbón Rojo’; el monólogo musical en clave de humor ‘El bar nuestro de cada día’ recomendado por la Comisión de Teatro de La Red Española de Teatros Públicos, ‘Un viaje sin retorno’, ‘Marcela’, ‘Paraíso de los Negros’, ‘Federico’, ‘Mihura, el último comediógrafo’, ‘Firmado Colette’ y ‘Paralelo 38’, conforman la programación teatral.

La ‘Primavera Cultural’ también incluye una nueva edición del ciclo ‘El Principal con Chupete’, una actividad para niños de seis meses a tres años, con una duración de treinta minutos. Las obras propuestas son el espectáculo de teatro gestual y danza ‘Rrrr historia de una oruga’ de la compañía ‘Princep Toptilau’ (23 de mayo); la obra teatral de amistad y superación ‘Una rana en la luna’ de Zapatos de Papel (24 de mayo) y el montaje tierno y divertido ‘Estrellas y a soñar’ de Martelache (30 de mayo). Todas ellas, tendrán lugar a las 13:00 horas en el Teatro Principal.

Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Danza, unos días antes, el sábado 25 de abril contaremos con una programación especial dedicada a esta disciplina artística. De esta forma, en la calle se llevará a cabo una edición más de la iniciativa denominada ‘Itinerario Danza’ con diferentes actuaciones de compañías profesionales de danza del territorio nacional que actuarán a partir de las 12:00 horas a lo largo de la Calle Mayor. La primera de ellas, ‘Elvi Balboa’ con ‘Baunsbak’ actuará en la estatua de la Mujer Palentina; a las 12:30 horas en los Cuatro Cantones –frente al Casino de Palencia- ‘Juan Caballo’ de la mano ‘Juan Berlanga’; seguidamente, a las 13:00 horas en la Calle Mayor, 43, ‘Sangre y Klorofila’ a cargo de Proyecto Larrua y, por último, el ‘Colectivo Premohs’ representará a las 13:30 horas ‘En Cuclillas’ en Villandrando.

Ya en el Día Internacional de la Danza -29 de abril- y gracias a la Escuela de Danza Smile se llevarán a cabo varias actuaciones por la orilla del río entre el Puente de Hierro y la pasarela de San Miguel, en la calle Ponce de León y en el Parque del Salón.

Dentro de la programación de la ‘Primavera Cultural’ y dado el éxito cosechado por el público en pasadas ediciones, se continuará además con el proyecto ‘Contiene-teatro’ de La Kimera, el 6 de junio con piezas cortas que se exhibirán en el hall del Ayuntamiento de Palencia ‘Luna de miel’ de Susana Mercado; en la Plaza de Abastos ‘Nevera. Una revelación No-Frost’; en el atrio de San Francisco ‘Estrías’ de Patricia Córdoba con Héctor González y Marian Arahuetes y en el Teatro Principal, ‘Piso In-Compartido’, de Iñigo Dierez con Ana del Toro y Ángela Chica.

Por último, cabe señalar que los días 16 y 17 de mayo se llevará a cabo el Festival Internacional de Títeres en el Paseo del Salón con la participación de seis compañías procedentes de Francia, España y Portugal, así como que el 30 de abril, la Calle Mayor se convertirá en escenario de la celebración del Día Internacional del Jazz de la mano de ‘Agua Proyect’, ‘Big Malavara’, ‘César Tejero Trío’ y DJ Mario Benso’. Además, Includanza será el 28 de abril y el próximo 23 de abril, entre las 11:30 y las 14:30 h, la Plaza Mayor acogerá ‘La Calle habla Clásico’.

ENTRADAS. La compra anticipada de entradas en las taquillas del Teatro Principal podrá realizarse los días 26, 27 y 28 de marzo, en horario de 09 a 14 horas y de 18:30 a 21 h. Además, todos los lunes y los días de función. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web www.teatroprincipaldepalencia.es y como viene siendo habitual, el Principal ofrecerá descuentos a jóvenes menores de 25 años, desempleados, familias numerosas y mayores de 65 años que deberán presentar en taquilla sus correspondientes carnés.