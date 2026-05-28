Fallece Raquel Cabeza Gómez, fundadora de Pastas y Hojaldres UKO

(ICAL) Pastas y Hojaldres UKO confirmó hoy el fallecimiento de Raquel Cabeza Gómez, cofundadora de la empresa y figura clave en el desarrollo económico y agroalimentario de la comarca de Cervera de Pisuerga (Palencia). Nacida en esa localidad el 24 de noviembre de 1932, Raquel falleció rodeada de sus familiares y allegados.

La trayectoria vital de Raquel Cabeza estuvo marcada desde el principio por una determinación poco común para la época. Aprendió el oficio de la repostería en León durante los años 50 y, posteriormente, formó parte de la comunidad de clausura del Convento de San Andrés de Arroyo, en la provincia de Palencia. Tras aquella etapa, emprendió junto a su hermano Ángel, conocido popularmente como "Uko", un pequeño obrador de pastelería y repostería que con los años se convertiría en una empresa de referencia en el sector.

Con escasos recursos pero con determinación y capacidad de trabajo, la empresaria palentina supo abrirse camino en un sector dominado por estructuras tradicionales. Apostó por la innovación y la calidad, negoció directamente con grandes cadenas de distribución nacionales e internacionales y consiguió colocar productos emblemáticos como los Socorritos en mercados más allá de las fronteras españolas, sin perder nunca el arraigo con su tierra natal.

Entre sus principales satisfacciones personales y profesionales figuró siempre la contribución al desarrollo económico de la comarca, la creación de empleo para numerosas familias y la proyección exterior del nombre de Cervera de Pisuerga a través de sus productos.

La familia expresó su agradecimiento por el "cariño, respeto y afecto" que tantas personas han demostrado hacia Raquel a lo largo de su vida. La empresa confirmó que continuará su actividad con normalidad, "manteniendo vivos los valores, el esfuerzo y la ilusión" que su fundadora transmitió desde el primer día