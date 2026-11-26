El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha presentado esta mañana el Protocolo de Coordinación de Actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado (AGE) ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a los 473 kilómetros de carreteras de titularidad estatal que transcurren por la provincia de Palencia: las autovías A-67, A-62, A-65 y A-73; las nacionales N-120, N-610, N-611, N-620, N-622 y N-627, y las carreteras P-11 y P-12.

El protocolo se ha dado a conocer en una reunión celebrada en el Centro de Conservación de carreteras de Dueñas, en la que han participado el Director Provincial de Tráfico, Fernando Alonso; el Jefe de la Unidad de Carreteras de Palencia, Francisco Javier Payán de Tejada Sánchez; el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Palencia, Luis Manuel Lombardero; el Teniente del Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga, Miguel Ángel Ventura; el Inspector de Policía Nacional Carlos Casado; la Secretaria General Accidental de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Balbás; el Jefe de la Unidad de Protección Civil en la Subdelegación del Gobierno, Manuel Ángel Merino; la Secretaria Territorial de la Junta de Castilla y León, Silvia Aneas; y los técnicos de la Diputación Provincial Javier Martínez y Jesús Lucas Ramos. “El protocolo tiene por objeto fortalecer los sistemas de coordinación entre los órganos de la AGE para asegurar y garantizar la vialidad en la red de carreteras estatales en la provincia de Palencia en caso de nevadas y otros fenómenos meteorológicos extremos que puedan acentuar los efectos negativos de las mismas. Todo ello, con la finalidad de evitar o reducir al mínimo el número de tramos con bloqueo al tráfico y su duración, así como asegurar la atención a las personas ocupantes de los vehículos cuando las circunstancias lo hagan necesario”, ha explicado el subdelegado. Cabe indicar además que el protocolo establece asimismo las previsiones de coordinación de los servicios de la AGE con otras administraciones, como es el caso de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de las localidades afectadas por las nevadas.

DISPOSITIVO

En el dispositivo de este año se cuentan con 23 máquinas: 21 quitanieves (16 de ellas cuentan con esparcidores automáticos de sal por vía seca y húmeda) y 2 fresas dinámicas. Existen 5 naves y 13 silos con capacidad de almacenamiento de 6.200 toneladas de sal y fundente; así como 5 plantas de salmuera con capacidad de producción conjunta de 19.500 litros por hora; y 13 depósitos con capacidad de 465.000 litros de salmuera. La provincia cuenta con ocho estaciones meteorológicas (siete fijas y una móvil) para realizar el seguimiento de las condiciones meteorológicas que permiten anticipar decisiones y actuar con rapidez. Para garantizar la seguridad vial y atender posibles emergencias, se cuenta, entre otros, con Guardia Civil y su Subsector de Tráfico, Policía Nacional, Jefatura Provincial de Tráfico, Protección Civil y Demarcación de Carreteras. “Todos ellos estarán preparados para actuar cuando las condiciones meteorológicas lo exijan”, ha detallado Eduardo Santiago.

Novedades de Tráfico

En la reunión, el subdelegado del Gobierno ha dado a conocer varias novedades de Tráfico que afectan a esta campaña invernal: un nuevo código de colores para informar de los estados de vialidad invernal; la obligatoriedad de circular por el carril derecho en las autovías en episodios de nevadas; las nuevas cámaras y paneles informativos que se han instalado en la autovía A-67 en Osorno y en Aguilar de Campoo; y la necesidad de neumáticos de invierno para conducir en caso de nevadas por los túneles de la A-67 que transcurren en Cantabria.

Nuevo código de colores para informar de los estados de vialidad invernal

El director provincial de Tráfico, Fernando Alonso, ha explicado que la DGT ha modificado el código de colores utilizado hasta ahora para informar de los distintos estados de vialidad invernal de las carreteras a fin de unificarlo con el código que utiliza la AEMET. El resumen del nuevo código de Tráfico ya vigente es el siguiente: • Nivel amarillo: comienza a nevar o ya hay una capa ligera de nieve en la carretera que aún no dificulta la circulación. Los turismos y autobuses deben limitar su velocidad a un máximo de 100 km/h en autovías y a 80 km/h en vías convencionales. Los camiones y vehículos articulados deben circular exclusivamente por el carril derecho de las autovías y no deben adelantar a otros vehículos. • Nivel naranja: la calzada se cubre parcialmente de nieve. Camiones y vehículos articulados deben retirarse de la circulación. Los turismos y autobuses deben limitar su velocidad a 60 km/h; en las autovías y autopistas deben circular exclusivamente por el carril derecho y no deben adelantar a otros vehículos. Nivel rojo: la calzada se cubre completamente de nieve. Por norma general únicamente pueden circular turismos con cadenas o con neumáticos de invierno y a 30 km/h; en autovías solo puede utilizarse el carril derecho con prohibición de adelantar a otros vehículos. • Nivel negro: calzadas con espesor muy grueso de nieve o en condiciones muy adversas. La circulación queda prohibida para todo tipo de vehículos.

Obligatorio circular por el carril derecho en autovías en caso de nevadas

Desde el 1 de octubre si se conduce por una autovía o autopista y la nieve comienza a dificultar la circulación (nivel naranja o rojo) será obligatorio circular exclusivamente por el carril derecho y estará prohibido adelantar a otros vehículos. Si se transita por una autovía o autopista de tres carriles, se podrán utilizar los dos de la derecha y habrá que dejar vacío el carril de la izquierda. “La finalidad de esta restricción es la de permitir a las máquinas quitanieves y demás vehículos de emergencia que puedan desplazarse de inmediato a aquellos lugares en los que sean necesarios. La infracción de esta norma será sancionada con una multa de 200 euro”, ha agregado el director provincial de Tráfico.

Cámaras y paneles informativos en la A-67

Fernando Alonso ha anunciado también que la DGT ha instalado cámaras de televisión y paneles informativos en la autovía A-67, a la altura de Osorno y Aguilar de Campoo. La de Osorno ya está en funcionamiento y los de Aguilar en breve. Con frecuencia las nevadas afectan muy considerablemente al tramo cántabro de la autovía A-67. Por ello, la Guardia Civil de Palencia suele restringir el tráfico o incluso impedirlo desde Aguilar de Campoo para evitar que los vehículos puedan quedar bloqueados por la nieve, sin control alguno, en Cantabria. Para mejorar la información y el control del tráfico, la Dirección General de Tráfico activará próximamente en la A-67 en Aguilar de Campoo los siguientes sistemas:

• Dos paneles de mensaje variable que informarán a los conductores sobre el estado de la vía en Cantabria y sobre las posibles restricciones de circulación. • Una nueva cámara de tv a la altura de Aguilar cuyas imágenes podrán visualizarse desde la página web de la Dirección General de Tráfico. Esta cámara se añade a las dos ya existentes entre Aguilar y el límite con Cantabria cuyas imágenes están disponibles en la web de Tráfico. • Un desvío automatizado de vehículos: si la nieve sobre la autovía en Cantabria impide la circulación de vehículos pesados o de todos los vehículos, los paneles informarán a los conductores que obligatoriamente deben salir de la A-67 en Aguilar de Campoo. Una cámara ubicada más adelante fotografiará a los vehículos que incumpliendo dicho deber sigan circulando por la autovía hacia Cantabria. Estas infracciones serán sancionadas con una multa de 200 euros y 4 puntos.

Neumáticos de nieve en los túneles de la A-67

Por último, cabe recordar que en el tramo cántabro de la A-67, de unos 40 km de longitud, en el que existen numerosos y extensos túneles el uso de cadenas no es viable en caso de que la calzada se cubra totalmente de nieve. Por ello la Guardia Civil, durante las nevadas de nivel rojo, podrá restringir la circulación por dicho tramo exclusivamente a los turismos que porten neumáticos de invierno en las cuatro ruedas. Los únicos neumáticos válidos a dichos efectos son los ya citados neumáticos de invierno o los ‘todo clima’ siempre que, ambos tipos, tengan grabado en sus flancos el código 3PMSF y un pictograma que representa una montaña de tres picos con el símbolo de un copo de nieve en su interior.