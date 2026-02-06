Presentado el partido de rugby entre España y Suiza que se jugará en Palencia

(ICAL)

La ciudad de Palencia será sede el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 20 horas, del encuentro internacional entre España y Suiza, correspondiente a la jornada 2 del Rugby Europe Championship 2026. El partido se disputará en el estadio de La Nueva Balastera y supondrá una nueva cita de alto nivel del rugby europeo en la capital palentina.

Durante la presentación oficial del evento, el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín ‘Hansen’, destacó la importancia deportiva y simbólica del encuentro y el papel de Palencia como sede. “No estamos viviendo algo menor, estamos trayendo a la selección que va a jugar el próximo Mundial en Australia”, subrayó en declaraciones recogidas por Ical. “Palencia es un sitio ideal para trabajar, con cercanía y apoyo”, reconoció el dirigente.

El presidente de la Federación animó al público a llenar el estadio en un partido que será retransmitido a nivel nacional. Además, recordó que las entradas cuentan con precios populares y que ya se han vendido más de 1.500 localidades. Sobre la competición, Hansen fue rotundo. “Este año esperamos llegar a la final de la Copa de Europa y competir al máximo en el posible”, reconoció.

Asimismo, el presidente de la Federación también se refirió a las dificultades derivadas del estado del césped, especialmente por las lluvias, y subrayó el trabajo conjunto para minimizar su impacto y agradeció de manera expresa la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, que “realizó un importante esfuerzo de adaptación y facilitó que, pese a las condiciones del terreno, el estadio pueda acoger este encuentro internacional”.

Por su parte, el concejal de Actividad Físico-deportiva del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Castro, destacó el orgullo que supone para la ciudad volver a acoger un partido de la Selección Española. “España ha elegido Palencia como sede en esta fase del Campeonato de Europa”, afirmó, mientras comparó a la capital palentina con ciudades como Ámsterdam o Tiflis dentro del calendario del torneo. Castro invitó a la ciudadanía a hacer un hueco en el fin de semana, pese a coincidir con el Carnaval, para disfrutar “de un deporte de primerísimo nivel”, y agradeció expresamente a la Federación Española de Rugby el acondicionamiento de La Nueva Balastera para la práctica de este deporte. "Sin ese esfuerzo no podríamos estar hablando hoy de un partido de la selección”.

En representación del Palencia Rugby Club, principal equipo de la provincia en esta disciplina, su directiva Raquel Simón expresó la ilusión del club por formar parte de un evento de esta magnitud. “Es un orgullo y una tremenda ilusión que venga la Federación Española a Palencia”, señaló y recordó la implicación del club en anteriores citas nacionales como finales de Copa del Rey o Supercopa. Simón destacó el trabajo de la afición y de los clubes locales y agradeció al Ayuntamiento y a la Federación la oportunidad de que Palencia vuelva a situarse en el mapa del rugby nacional e internacional.

España competirá en el grupo A del Rugby Europe Championship 2026 junto a Georgia, Países Bajos y Suiza. El combinado nacional debutará mañana ante Países Bajos en Ámsterdam, recibirá a Suiza en Palencia el día 14 y cerrará la fase de grupos el 21 de febrero en el Avchala Stadium de Tiflis, frente a Georgia. Las entradas para el encuentro entre España y Suiza ya están a la venta a través de la web ferugby.es/ENTRADAS/.