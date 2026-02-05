Investigado por agredir a una persona en Monzón de Campos

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 34 años como supuesto autor de un delito leve de lesiones tras agredir a una persona en Monzón de Campos. Los hechos comenzaron cuando el investigado paró su vehículo en medio de una calle de la localidad para hablar con un joven menor de edad, impidiendo el paso del resto de vecinos.

Ante esta situación la victima tocó el claxon para que apartase el vehículo y poder pasar, a lo que esta persona contestó con insultos varios, haciendo caso omiso a los mismos y estacionando su vehículo unos metros después. Al bajar del vehículo, los insultos continuaban, acercándose el autor a la víctima, llegando a golpearla en varias ocasiones con un paraguas en el vientre, contando además con la colaboración del joven con el que previamente había estado hablando, quien agarró a la víctima para que no pudiera defenderse. Tras presentar denuncia, la Guardia Civil pudo identificar a la persona que estaba detrás de este delito, procediendo a su investigación y puesta a disposición judicial.