La Policía Nacional identifica a uno de los autores del timo de tocomocho sufrido por un vecino de Palencia

El pasado 10 de diciembre, una persona vecina de la capital fue abordada por dos personas, una que simula haber sido agraciada por el sorteo de La O.N.C.E. y otra que le convence que los cupones están premiados. Como el primero se quiere marchar a su casa en Galicia y tiene prisa, le ofrecen la posibilidad que si le abona 5.000 euros se puede quedar con los 10 cupones premiados. Ya convencida la victima de la autenticidad de los cupones, es acompañada a una entidad bancaria de la capital para sacar de su cuenta el dinero solicitado, por lo que una vez extraída, se dirige al lugar de encuentro quedado anteriormente con los estafadores, intercambiándose los cupones al parecer premiados por los 5000 euros, momento que aprovechan los autores de un despiste de la víctima para desaparecer.

Una vez que la Policía Nacional es informada de los hechos a través de la denuncia de la víctima, los investigadores se hacen cargo de los cupones que simulaban ser premiados, para intentar la identificación de los autores. Gracias a las gestiones realizadas con los cupones por parte de funcionarios especializados, se ha conseguido averiguar la identidad de uno de los autores del timo, que ya ha sido reconocido por la víctima, informando a la Autoridad Judicial que conoce de los hechos. Actualmente hay una orden de busca y captura contra el autor identificado, el cual tiene antecedentes por hechos similares a lo largo y ancho de la geografía española, lo que hace suponer a los investigadores que es miembro de una banda de delincuentes itinerantes.