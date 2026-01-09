El agricultor palentino José Martín Francés, premiado como el mejor Productor de Patata Joven de España

El futuro de la agricultura palentina ha sido reconocido al más alto nivel en los III Premios Nacionales de la Patata. José Martín Francés, ingeniero agrónomo y responsable de la empresa PROPACER en Aguilar de Campoo, ha sido galardonado como Productor Joven del Año. Este premio subraya el valor del relevo generacional en la provincia, destacando a Martín como un referente de la nueva hornada de profesionales que combinan la formación académica de alto nivel con el trabajo directo en el campo.

Al frente de PROPACER, José Martín ha implementado una gestión técnica de vanguardia orientada a la optimización de rendimientos y la excelencia en la calidad del producto. Su enfoque no solo busca la rentabilidad, sino también la sostenibilidad de los suelos y la eficiencia en el uso de recursos, situando a la comarca de Aguilar de Campoo en el mapa de la innovación agraria nacional. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para liderar una empresa moderna que sirve de modelo para otros jóvenes que desean apostar por el sector primario en la provincia de Palencia.

Sobre los Premios Nacionales de la Patata

Este certamen de referencia para el sector patatero nacional, organizado por la Revista Campo, reconoce a las personas, iniciativas y proyectos que están transformando la cadena de valor de la patata desde la innovación, la sostenibilidad y el compromiso social.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, los Premios Nacionales de la Patata se han consolidado como una plataforma para visibilizar la relevancia de este cultivo, esencial en la agricultura y gastronomía españolas. Los galardones destacan la excelencia en una variedad de ámbitos, desde la producción hasta la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

Estos galardones cuentan con el respaldo de un jurado profesional, que en esta edición ha estado compuesto por 29 miembros de 8 comunidades autónomas. El jurado ha propuesto y valorado alrededor de 100 candidatos para las 8 categorías de premios.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 22 de enero en el Auditorio Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid).

Palmarés completo

El premio Productora del Año, ha recaído en Ana Belén Martínez (Ourense, Galicia) Esta agricultora de Xinzo de Limia, zona reconocida por su alta producción patatera en Galicia, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el cultivo de patata.

Así, José Porcel recogerá el Premio Profesional Técnico. El jurado de los premios ha valorado la dedicación de “toda una vida” a la producción, comercialización y promoción de la patata. Su labor ha sido fundamental como nexo entre el productor y el mercado, aportando un conocimiento técnico profundo sobre variedades y calidad comercial.

Se reconoce con el Premio Proyecto Sostenible a la Asociación de Agricultores Montaña de Los Valles (Lanzarote). Este colectivo ha logrado proteger la "papa de Los Valles" en un entorno de recursos hídricos limitados, creando sellos de calidad que combaten el intrusismo y preservan la agricultura tradicional en microclimas extremos.

Por su parte, el Premio Campaña de Promoción ha recaído en la Fiesta de la Patata de La Puebla (Campo de Cartagena, Murcia). Desde 2008, este evento ha logrado conectar directamente a productores y consumidores, movilizando a miles de personas y dando una visibilidad única a la patata del Campo de Cartagena. Este evento es un referente de la promoción nacional de la patata.

Se reconoce con el Premio Proyecto Gastronómico el Restaurante Barbiana de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Fundado en 1986, ha elevado las "papas aliñás" de Sanlúcar a la categoría de alta cocina tradicional, dignificando el producto y vinculándolo estrechamente al territorio.

Por último, el Premio Patata Solidaria reconoce en esta edición al Grupo Amutio por su histórica colaboración con la Aztivate Foundation. La empresa ha financiado proyectos vitales en la región de Turkana (África), como la Clínica Pediátrica Santa Martha y centros educativos que atienden a niños en situación de extrema vulnerabilidad, demostrando que el sector de la patata es un motor de justicia social.