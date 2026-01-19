La Policía Local de Palencia auxilia en la calle a una mujer tras discutir con su marido

Agentes de la Policía Local de Palencia han detenido a un varón de 41 años por un presunto delito de violencia de género. Al mismo tiempo, han auxiliado a la víctima en la vía pública en estado de ansiedad y con lesiones leves en el rostro.

Los hechos han tenido lugar esta pasada madrugada, en una calle del centro de la ciudad pasada la una de la mañana, cuando la central ha recibido una llamada por parte de la víctima, indicando que se encuentra en la calle, después de que su marido le haya agredido, haya causado destrozos en el domicilio y le haya amenazado de muerte.

Instantes después, una patrulla ha atendido a la mujer, de 37 años, a la que han tranquilizado y trasladado a un centro de salud para atenderla y realizarla un parte de lesiones.

Paralelamente, otra unidad ha acudido al domicilio de la pareja, en el que se encontraba el presunto agresor. El varón ha facilitado la entrada a la vivienda a los agentes, quienes han contemplado que el relato de la mujer sobre los desperfectos ocasionados era cierto y han procedido a su detención por un presunto delito de violencia de género.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Asimismo, el detenido ha sido informado de los derechos que le asisten y trasladado a un centro de salud para que fuese evaluado por sanitarios. Tras su observación, agentes de Policía Local han presentado al detenido en la Comisaría de Policía Nacional, donde ha quedado a disposición judicial.