Ángeles Armisén traslada la solidaridad de Palencia y Castilla y León con las víctimas del accidente ferroviario

La presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León traslada su apoyo a las familias afectadas y agradece la labor de los equipos de emergencia.

Ángeles Armisén traslada la solidaridad de Palencia y Castilla y León con las víctimas del accidente ferroviario | Diputación de Palencia

(ICAL) La presidenta de la Diputación palentina y de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Ángeles Armisén, guardó un minuto de silencio desde la localidad de Saldaña para expresar la solidaridad de Palencia y de la Comunidad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Andalucía.

“Hoy, desde Saldaña y desde Palencia, nos queremos sumar al dolor de toda España por los fallecidos en el accidente ferroviario, desear una pronta recuperación a los heridos y, sin duda, mostrar todo nuestro apoyo a las familias que con mucho dolor están recibiendo estas noticias”.

Armisén también quiso reconocer la dedicación de quienes trabajaron en las labores de rescate, atención sanitaria y apoyo a las víctimas. “Nuestro agradecimiento y reconocimiento, como siempre, a todos los que intervienen en las labores de emergencia, de rescate, de atención sanitaria, a todos los voluntarios y a todos los vecinos del municipio que desde el primer momento apoyaron, sin lugar a dudas, a todas las personas víctimas de este accidente ferroviario”, añadió.

La presidenta subrayó que este gesto representa no solo a Saldaña y Palencia, sino a toda Castilla y León. “Nos sumamos a ese dolor desde Saldaña, desde Palencia y desde Castilla y León. Hoy, todo el municipalismo también está con los afectados y, sin duda, con el dolor de toda España”, concluyó.

