El PP presenta su lista a las Cortes de Castilla y León

El Partido Popular de Palencia da a conocer a los candidatos populares a las Cortes de Castilla y León de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Personas a los que describe como perfiles “cercanos, formados y conocedores de la realidad de la provincia tanto del medio rural como de la capital.

La presidenta provincial del PP de Palencia, Ángeles Armisén, ha puesto en valor una candidatura que sabe gestionar, escuchar, llegar a entendimientos y es conocedora de la realidad de la provincia frente a otras formaciones que basan sus políticas en “cantos de sirena”.

El PP pone en valor la renovación y experiencia de una candidatura con “personas altamente formadas, que proceden de todos los sectores y que cuentan con una amplia trayectoria profesional”.

Armisén asegura confiar plenamente en las mujeres y hombres que conforman la lista porque “van a defender los intereses de Palencia de forma tajante, trabajando desde el primer día por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Vivienda, empleo, reto demográfico, sanidad, transporte… Todos estos desafíos tienen un factor común: necesitan una buena gestión. Una que priorice Palencia y el interés general por encima de los intereses partidistas, destaca Armisén.

“Les aseguro que esta es la única candidatura que lo garantiza; que somos el único partido que antepone Palencia”.

A renglón seguido ha añadido que enfrente tenemos al desgobierno de España. “Nosotros queremos demasiado a Palencia como para permitir que los próximos cuatro años en Castilla y León se parezcan a los cuatro años que nos está dando el gobierno de Pedro Sánchez. Un PSOE de palabras vacías: sin inversiones, sin presupuestos y sin proyectos nuevos.”

“Aquí venimos a cumplir. Nosotros llegamos a esta cita con todo nuestro programa cumplido. Una situación muy diferente a la que representa el PSOE… Estamos a escasos metros del Ayuntamiento: se lo pueden preguntar a la alcaldesa.”, ha concluido la presidenta provincial.

Mercedes Cófreces, cabeza de lista del PP por Palencia, pone en valor la gestión y los compromisos cumplidos por parte del presidente Alfonso Fernández Mañueco con Palencia. “Frente al ruido, desde el PP debemos seguir trabajando con orgullo e ilusión por Palencia”, ha insistido.

Por su parte, el coordinador de campaña, Roberto Martín, asegura que la lista “contagia ilusión y pasión” al tiempo que les ha pedido máxima implicación y movilización para recordar a los palentinos que el mejor proyecto y el mejor equipo es el PP”.

Los populares han destacado que los candidatos “acumulan experiencia en la gestión pública, en el ámbito municipal y en diferentes sectores profesionales, lo que garantiza una visión cercana y realista de los problemas y con suficiente capacidad para resolverlos”.

Cabe recordar que esta lista presenta una renovación del 70% con respecto a las anteriores elecciones autonómicas, con 5 candidatos nuevos entre los 7 titulares. Además, la edad media del conjunto de la lista se sitúa en los 46,7 años.

La candidatura la forman:

1. Mercedes Cófreces Martín

2. Carlos Fernández Carriedo

3. Ana San Millán Vallejo

4. Luis Miguel Medina Delgado

5. María Anabel García Aristín

6. Manuel Gañán Rodríguez

7. Cristina Sandino Vallejo

Suplentes:

1. Alonso Guerra Martín

2. Lucía Gómez Antolín

3. Alfonso Núñez Plaza